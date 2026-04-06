「ガルアワ」トラジャ松倉海⽃・矢吹奈子・佐藤江梨⼦が登場「ターミネーターと恋しちゃったら」スペシャルステージ決定【GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER】
【モデルプレス＝2026/04/06】4月18日に東京・代々木第一体育館にて開催されるファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』より、テレビ朝⽇系オシドラサタデー枠のドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』のスペシャルステージが決定。Travis Japanの松倉海斗、矢吹奈子、佐藤江梨子が登場する。
【写真】「ガルアワ」SPステージ出演のSTARTOアイドル
本作は、何者かに狙われているヒロインを護るため、400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイドの主⼈公・時沢エータと、週刊誌から少⼥漫画編集部にいきなり異動となり、慣れない作業に苦戦し、落ち込む毎⽇を過ごすヒロイン・神尾くるみの物語。くるみが働く編集部に新⼈アルバイトとして現れたエータに⼾惑いながらも、次第に惹かれあう2⼈を描いたこれまで⾒たことのないSFラブコメディー作品となっている。
スペシャルステージには、エータとくるみが働く『⽂⿃出版』の編集部員を演じる松倉、⽮吹、佐藤が登場し、会場を盛り上げる。（modelpress編集部）
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◆「ターミネーターと恋しちゃったら」スペシャルステージ決定
本作は、何者かに狙われているヒロインを護るため、400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイドの主⼈公・時沢エータと、週刊誌から少⼥漫画編集部にいきなり異動となり、慣れない作業に苦戦し、落ち込む毎⽇を過ごすヒロイン・神尾くるみの物語。くるみが働く編集部に新⼈アルバイトとして現れたエータに⼾惑いながらも、次第に惹かれあう2⼈を描いたこれまで⾒たことのないSFラブコメディー作品となっている。
スペシャルステージには、エータとくるみが働く『⽂⿃出版』の編集部員を演じる松倉、⽮吹、佐藤が登場し、会場を盛り上げる。（modelpress編集部）
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