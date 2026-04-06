各地で今年一番の暑さに 名古屋は夏日予想

きょうは全国的に晴れますが、天気はゆっくりと下り坂です。九州と北海道は夕方から夜に雨の降りだす所がありそうです。東北から中国、四国は次第に雲が広がりますが、大きな天気の崩れはないでしょう。きょうは日差しと暖気の影響で、午前中から気温が上がっていて、東京はすでに今年一番の暑さを更新しています。名古屋は日中25℃まで上がる予想で、今年初の夏日になるでしょう。そのほか、さいたま、甲府、浜松（静岡）、福井、人吉（熊本）でも25℃の夏日になりそうです。

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【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：13℃ 釧路：7℃

青森 ：16℃ 盛岡：21℃

仙台 ：18℃ 新潟：22℃

長野 ：24℃ 金沢：23℃

名古屋：25℃ 東京：24℃

大阪 ：24℃ 岡山：23℃

広島 ：21℃ 松江：23℃

高知 ：23℃ 福岡：23℃

鹿児島：24℃ 那覇：25℃

あすは全国的に雨 寒の戻りで気温急降下

あす、通勤通学の時間帯は関東から九州の太平洋側を中心に雨が降り、北海道や東北北部も雨の所がありそうです。西日本の雨は午前が中心で、午後は東日本や北日本も次第に雨は止みますが、関東は夜まで雨の残る所があるでしょう。また、雨とともにあす午後からは寒気が流れ込み、暑かったきょうに比べると急に気温が下がります。西日本では北風も強まるでしょう。水曜日の朝は一桁の気温になる所が多く、冷え込みそうです。服装の調節や体調管理にお気をつけください。寒気の南下は一時的で、週後半は再び暑さが戻りそうです。