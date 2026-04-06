萩原市長（右）に提言書を手渡す前場会長（伊勢原市提供）

自治会業務の負担軽減や活動の活性化を図るため、伊勢原市自治会連合会（前場秀雄会長）は萩原鉄也市長に提言書を提出した。行政からの依頼業務の精査や見直しをはじめ、活動の財政的、人的支援の強化などを盛り込み、行政と自治会がさらなる協力体制を築けるよう、住民の視点から提案した。

市内には１０１の自治会があり、２０２５年度における加入率は約７４％で近年は減少傾向にある。役員のなり手不足が課題で、同連合会が２４年度に単位自治会の役員を対象に行った調査では、役員の選定や高齢化、次世代の育成が「困り事」の上位を占めた。

先細りが懸念される自治会だが、行政運営にはなくてはならない存在となっている。行政が外部に依頼する各委員を自治会役員の２５％が兼務し、大規模災害では地域の共助・互助の担い手となるなど果たす役割は幅広い。そのため持続可能な自治会活動のため、サポートする行政側の改革を促す必要があった。

提言書では、自治会役員の負担軽減を図る取り組みとして、地域の実情に合わせた委員などの依頼や行政主催の会議の在り方、情報通信技術（ＩＣＴ）活用による負担軽減への検討を求めた。また、活動活性化の支援として▽多様な団体との連携構築▽担い手の発掘や女性、学生など誰もが活躍できる体制▽活動の発信をはじめとした広報の充実−を挙げ、検討すべきだとした。

前場会長は「担い手がおらず自治会長が民生委員を兼任しているところもある。互いに知恵を出し、宅建協会と連携して転入時から現役世代を巻き込むなど、加入率増へ取り組みたい」と話していた。

提言書を受け取った萩原市長は「自治会がないと市政経営は成り立たない。提言は行政にとっても、今後のまちづくりを考える上で非常に重要なこと。提言の内容を少しでも前に進められるよう、取り組んでいく」と話していた。