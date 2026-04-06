『GirlsAward』でオシドラ『ターミネーターと恋しちゃったら』スペシャルステージが決定 松倉海斗、矢吹奈子、佐藤江梨子が参加
18日に国立代々木競技場で開催される日本最大級のファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』においてテレビ朝日系オシドラサタデー枠のドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』スペシャルステージが実施されることが決定した。
【写真】劇中の「学習しました」ポーズを真剣な表情で再現する宮舘涼太、松倉海斗
今作は、何者かに狙われているヒロインを護るため、400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイドの主人公・時沢エータ（宮舘涼太/Snow Man）と、週刊誌から少女漫画編集部にいきなり異動となり、慣れない作業に苦戦し、落ち込む毎日を過ごすヒロイン・神尾くるみ（臼田あさ美）の物語。
くるみが働く編集部に新人アルバイトとして現れたエータに戸惑いながらも、次第に惹かれあう2人を描いたこれまで見たことのないSFラブコメディー作品となる。
スペシャルステージには、エータとくるみが働く『文鳥出版』の編集部員を演じる松倉海斗、矢吹奈子、佐藤江梨子が登場し、会場を盛り上げる。今後の最新情報は公式WEBサイト・SNSにて随時発表していく。
【写真】劇中の「学習しました」ポーズを真剣な表情で再現する宮舘涼太、松倉海斗
今作は、何者かに狙われているヒロインを護るため、400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイドの主人公・時沢エータ（宮舘涼太/Snow Man）と、週刊誌から少女漫画編集部にいきなり異動となり、慣れない作業に苦戦し、落ち込む毎日を過ごすヒロイン・神尾くるみ（臼田あさ美）の物語。
くるみが働く編集部に新人アルバイトとして現れたエータに戸惑いながらも、次第に惹かれあう2人を描いたこれまで見たことのないSFラブコメディー作品となる。
スペシャルステージには、エータとくるみが働く『文鳥出版』の編集部員を演じる松倉海斗、矢吹奈子、佐藤江梨子が登場し、会場を盛り上げる。今後の最新情報は公式WEBサイト・SNSにて随時発表していく。