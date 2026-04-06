元「モーニング娘。」で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（38）が5日配信のABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。夫で日本ハムの杉浦稔大投手(34)との出会いについて語った。

紺野はアナウンサー時代に杉浦と出会い結婚。MCの峯岸みなみに「よく言う女子アナとプロ野球選手の結婚ってやつですね。なんかあるんですか？そういう会」と振られると、紺野は「当時スポーツニュースもやってたんですけど、別に現場じゃなくて、いわゆるお食事会」と応じた。

これにMC陣は「やっぱりあるんだ〜」と納得の様子。「何区？」と聞かれると「あれ渋谷区かな？」。近藤千尋が「渋谷区か港区でやってるんですか？イメージ的に」と追い打ちをかけると、紺野は「なんかそんな」とうなずいた。

夫との出会いについては「いかがわしい会ではなかったんですけど、そこで出会って。同じ北海道出身で、彼がちょうど寮を出て一人暮らしを始めるっていうタイミングだったんで、何かいろいろ分からないと。住む予定のエリアが私が昔住んだことがあるエリアだったので“何かこの辺のご飯屋さん教えて”みたいな流れで」となれそめを明かした。