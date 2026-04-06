スターズ･オン･アイス ジャパンツアー2026

フィギュアスケートのアイスショー「スターズ･オン･アイス ジャパンツアー2026」が3〜5日に、大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。三浦璃来・木原龍一組、坂本花織ら日本人スケーターだけでなく、海外からも豪華メンバーが出演。人気アニメの主人公に変身した世界王者の姿に注目が集まっている。

アイスダンスのマディソン・チョック（米国）は5日にインスタグラムを更新。「大阪でのバックステージの様子、素敵なキャストと一緒に。ここにいる素晴らしいファンの皆さんのために、もう一度ショーができるのが本当に楽しみ！」として、様々な写真を投稿した。

ポスターにサインを走らせるアリサ・リウ（米国）、会場の外を歩くスケーターたちの写真に加え、ファンの注目を集めたのは、男子で世界選手権3連覇のイリア・マリニン（米国）のショットだった。

日本発の人気アニメ「NARUTO-ナルト-」の主人公うずまきナルトのコスチュームに身を包み、ポーズを決めている。その横では坂本が笑顔。海外ファンからは様々なコメントが寄せられた。

「イリア・マリニンがナルトになっていて最高すぎる」

「ナルトの衣装のイリアめっちゃ可愛い！ 写真ありがとう、マディ！」

「きゃー！ ナルト・マリニン！」

「ナルトの衣装が良すぎてやられてる。ほんと大好きすぎる」

「オーマイガー、ナルト姿のイリアやばい！ オーマイガーーー！ アニメ好き女子としてこれは大好き」

「イリアのナルトっぽい雰囲気、とても似合ってるね！」

「ナルト姿のイリア・マリニン、最高にかっこいい」

「スターズ･オン･アイス ジャパンツアー2026」は10〜12日は東京辰巳アイスアリーナで行われる。



（THE ANSWER編集部）