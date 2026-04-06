■TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』

放送情報

TOKYO MX 2026年4月6日（月）から毎週月曜 23時30分〜放送開始

BS朝日 2026年4月6日（月）から毎週月曜 23時24分〜放送開始

AT-X 2026年4月7日（火）から毎週火曜 22時30分〜放送開始

2026年4月9日（木）から毎週木曜 10時30分〜※リピート

2026年4月13日（月）から毎週月曜 16時30分〜※リピート

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

＜あらすじ＞

桜大門くんは、毎朝校門の前で生徒たちの身だしなみをチェックしている風紀委員。

微笑(ポエム)ちゃんは、毎朝チェックで呼び止められるスカート丈が不適切なJK。

水と油のような二人が、ある日補習でばったり鉢合わせする。真面目で堅物だと思っていた桜大門くんの正体は、勉強が全然できないポンコツ風紀委員だった！

正反対な二人だったが、お互いを知っていくことで次第に距離が縮まっていく。桜大門くんと微笑ちゃん、二人の出会いから始まる青春のお話――。