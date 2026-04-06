osage、アニメ“ポンスカ”OPテーマ「ヒトリゴト」を配信＆シングルCDリリースへ
osageがニューシングル「ヒトリゴト」を2026年5月27日(水)にCDリリースする。
本作の表題曲「ヒトリゴト」は、TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』のオープニングテーマ。リリース発表にあわせCD収録内容とジャケット写真も公開された。
ニューシングル「ヒトリゴト」は期間生産限定盤1形態でのリリースとなる。また本日より、表題曲「ヒトリゴト」の先行配信が開始している。
■ニューシングル「ヒトリゴト」
2026年5月27日(水)発売
CD予約 https://smr.lnk.to/UgXLJp
「ヒトリゴト」先行配信 https://osage-official.lnk.to/Hitorigoto
【期間生産限定盤（CD only）】 SRCL-13692 ￥1,870（税込）
【収録内容】ヒトリゴト残り香 -Acoustic Ver-ごめんね。 -Acoustic Ver-ヒトリゴト -TV Size-
＜『ヒトリゴト』店舗購入特典情報＞
■楽天ブックス ・・・ オリジナルスマホサイズブロマイド
■セブンネットショッピング ・・・ オリジナルピック
■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
■全国アニメイト（通販含む） ・・・ オリジナルましかくブロマイド
■osage応援店特典 ・・・ オリジナルポストカード ※対象店舗は追って発表
■ライブツアー＜AGE AGEトゥナイト2026＞
6/13(土) 名古屋 ell.FITS ALL
6/14（日）心斎橋ANIMA
6/27(土) Spotify O-WEST
※ゲストバンドは後日解禁
チケット情報：https://eplus.jp/osage/
■TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』
放送情報
TOKYO MX 2026年4月6日（月）から毎週月曜 23時30分〜放送開始
BS朝日 2026年4月6日（月）から毎週月曜 23時24分〜放送開始
AT-X 2026年4月7日（火）から毎週火曜 22時30分〜放送開始
2026年4月9日（木）から毎週木曜 10時30分〜※リピート
2026年4月13日（月）から毎週月曜 16時30分〜※リピート
※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。
＜あらすじ＞
桜大門くんは、毎朝校門の前で生徒たちの身だしなみをチェックしている風紀委員。
微笑(ポエム)ちゃんは、毎朝チェックで呼び止められるスカート丈が不適切なJK。
水と油のような二人が、ある日補習でばったり鉢合わせする。真面目で堅物だと思っていた桜大門くんの正体は、勉強が全然できないポンコツ風紀委員だった！
正反対な二人だったが、お互いを知っていくことで次第に距離が縮まっていく。桜大門くんと微笑ちゃん、二人の出会いから始まる青春のお話――。
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