俳優の本宮泰風（54）が6日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。妻でタレントの松本明子（59）とのなれ初めを明かした。

松本は同番組の月曜アシスタント。この日も出演を予定していたが、3日に自身のインスタグラムで自宅前で転倒し、左足関節脱臼骨折のため約1カ月入院することと当面の間の休業することを発表。これに伴い、番組アシスタントはしばらく休演となり、「マスコミ史上初」のはずだった夫婦共演は実現しなかった。

本宮と松本は結婚28年。パーソナリティーの高田文夫から「そもそも結婚の時から2人であまりメディアに出てないよね。テレビ、ラジオ、雑誌」と振られると、本宮は「そうですね。ほぼ出てないですね。まず出ないですね」。

共演がなかった理由は「特に、僕が役者をやっているので（色が出てしまう）。気にしない方もいるんですけど、僕は気にしちゃう方なので」としつつ「覚悟して来たんですけど」とまさかの肩透かしに苦笑した。

その上で、“代役”乾貴美子から「そもそもお2人なれ初めは？」と質問。高田が「お仕事で会ったんだよね？」と確認すると、「そうですね、別に特に、劇的なこともなく」と本宮。仕事でみんなで食事をすることになったといい、「それでたまたま2人でなってしまった。みんな忙しくて」と苦笑。「それで、自分でやっていたお店の方に。そこは実家の近くなわけで、両親にも会ったりするわけですよ」とまさかの会った初日に両親との対面があったことを明かした。

高田は「確か、今度は送って行って、こっちが向こうの両親にも会ってるんだよ。手際良すぎるんだよ。同じ日に両親あいさつ済んでるんだよ」とツッコミ。本宮も「その通りです。でも、普通に友達で深い意味はなく。ただお互いの両親に会ってしまった、っていう」と笑った。

会った日に「この人と結婚するかも」という思いは「全くなかったです」とキッパリ。第一印象は「小さいな」だったといい、身長差は「30センチぐらい」だそうで、その程度のものだったという。

そこから「なし崩し的にそういうふうに」と本宮。「おそらく2回目とかも僕の記憶にない。普通に友達として（会っている）」といい、初対面から結婚までは2年ぐらいだったといい、「プロポーズも特にはないんですよね。気づいたら、母親に“貯金いくら持っているんだ？”って聞かれて。“何だ？”ってなるじゃないですか。“とにかくあるだけ出せ”と。“どうするんだ”って聞いたら、“指輪を買う”って言うんだよ。だから、結婚する云々も僕が知らないところで進んでいた。そこからはなすがままに。誰が決めたのかは分からないですけど」と衝撃の展開を明かした。

乾は「アッコさんは本宮さんのどこに惚れたんですかね？」と興味津々。本宮は「聞いたことないですね」と笑った。

本宮と松本は1998年に結婚。2000年5月に長男が誕生している。本宮の実兄は俳優の原田龍二。