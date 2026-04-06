PayPay証券は、最大100円相当のPayPayポイントが付与される「米国株デビュー応援ミッションキャンペーン」を4月6日に開始した。期間は4月30日まで。

対象は、キャンペーン開始時点でPayPay証券にて株や投資信託の購入および売却経験がないユーザーやキャンペーン期間中に新規で口座を開設したユーザー。また、PayPay株（PayPay ADS）のIPO抽選購入をして、一度も売却していないユーザーも対象に含まれる。

キャンペーン期間中に指定された3つのミッションをクリアすることで、達成状況に応じたPayPayポイントがプレゼントされる。具体的には、アプリ内で目標設定をすることで10ポイント、3銘柄以上をお気に入り登録することで10ポイントを獲得できる。これら2つのミッションは、期間中にアプリへのログイン履歴があることが条件となる。

さらに、米国株（ETFやADS/ADRを含む）を合計1万円以上購入するというミッションを達成すると、80ポイントが付与される。購入の判定は約定日が基準で、キャンペーン最終日の23時59分までに約定している必要がある。これらをすべてクリアすると、合計で最大100ポイントを獲得できる。

特典は5月末を目途に、原則としてPayPayポイントで付与される。PayPay証券ミニアプリのログイン履歴がなく、PayPay証券アプリのみを利用しているユーザーに対しては、ポイントではなく証券取引口座への現金入金という形で特典が送られる。