青森県のローカルアイドルグループ・りんご娘の元メンバーで現在はソロ活動中の王林さんは4月5日、自身のInstagramを更新。個性的な衣装を着用した姿を披露しました。（サムネイル画像出典：王林さん公式Instagramより）

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青森県のローカルアイドルグループ・りんご娘の元メンバーで現在はソロ活動中の王林さんは4月5日、自身のInstagramを更新。個性的な衣装を着用した姿を披露し、反響を呼んでいます。

【写真】王林の個性的コーデ

「その服どーなってるの？」

王林さんは「#おうりんのぬの」のハッシュタグを添え、15パターンの衣装を写真で紹介。特に注目を集めているのが、2枚目のポロシャツとジーンズのコーディネートです。ポロシャツがハイレグのような形状をしており、ウエスト部分が開いています。くびれがとても美しく、スタイル抜群です。

ファンからは「ハイレグ？」「2枚目の服ヤバいね」「その服どーなってるの？」「このスタイルすげ〜」「こんな脚長い？」「5センチでいいので足の長さください笑」などの声が寄せられました。

過去にも衣装を公開

3月15日の投稿でも「#おうりんのぬの」のハッシュタグを添え、17パターンの衣装を写真で紹介した王林さん。美しい脚が見えたコーディネートが多く、スタイルの良さが際立っています。ファンからは「スタイル素晴らしい」「どんどん綺麗になるねぇ」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)