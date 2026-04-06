ナカバヤシは、ダイアリーやノートのデコにも使用できる付箋「おっきいあにまる ロール付箋」を5月中旬から順次発売する。

ナカバヤシオリジナルデザイン「おっきいあにまる」のイラストが可愛らしいロール付箋第2弾。好評だったねこちゃんに、新しくうさちゃん、くまさん、とらさんが仲間入り。

ロール付箋の種類は4種類、付箋デザインは各5柄となる。ありのままで楽しく生きる姿に癒され、可愛らしい色合いは日常に彩りを添えてくれる。





「ロール付箋」はミシン目で1枚ずつ切り離し可能。通常の付箋のように書き込み・貼り直しができるので、ファイルやノートのラベルにしたり、日記や食品保存の際の日付の目印にするなど、様々な用途で自由自在に活用できる。W40×H24mmの小ぶりなサイズで、ダイアリーやノートデコにもぴったりだとか。そのままでも可愛いデザインなので、ラッピングの封シールなどにも使える。

「おっきいあにまる」とは、大きいことは良いことだを信条に、自由に生きてちょっと大きくなった動物たちをコンセプトにしたシリーズ。ありのままで楽しく生きる姿に癒され、可愛らしい色合いは日常に彩りを与えてくれる。

製品特徴は、ナカバヤシオリジナルイラストのロール付箋第2弾。ダイアリーやノートのデコにも使用できる貼りやすいサイズ（W40×H24mm）になっている。動物の可愛さに癒されるロール付箋だという。

［小売価格］528円（税込）

［発売日］5月下旬

ナカバヤシ＝https://www.nakabayashi.co.jp