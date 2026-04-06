ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、ザ・ショップ N.Y.ラウンジブティックにおいて、フランス共和国 農事功労賞 シュヴァリエを受勲した総料理長 中宇祢満也（なかうね みちや）氏が監修したホテルオリジナルドレッシング3種の販売を4月4日から開始した。





これまで販売希望の声が寄せられていた、ホテルオリジナルドレッシングの販売がスタート。国産野菜のみを使用し、素材本来の旨味を最大限に引き出した。爽やかなゆずの香りが広がり、にんじんの自然な甘みと鮮やかな彩りが素材を引き立てる「にんじんとゆずドレッシング」、香ばしく焙煎した胡麻のコクと、ごぼうの深い旨味が調和する風味豊かな「ごぼうとごまドレッシング」、じっくりと焼き上げた玉葱の甘みと芳ばしさが凝縮された、奥行きのある味わいが特徴的な「焼き玉葱ドレッシング」など大人から子どもまで楽しめるバラエティー豊かな3種類の味わいを用意した。

自宅用としては勿論、感謝の気持ちを伝える手土産や特別な日の贈り物にも選べるホテル品質のドレッシングをぜひ利用してほしい考え。

［小売価格］

にんじんとゆずドレッシング：1200円

ごぼうとごまドレッシング：1200円

焼き玉葱ドレッシング：1200円

3本セット 詰め合わせ：4000円

（すべて税込）

［発売日］4月4日（土）

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ＝https://www.interconti-tokyo.com