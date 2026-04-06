2児の母・西山茉希、残り物使ったアイデア料理披露「どれも美味しそう」「余り物を掛け合わせたレシピで凄い」の声
【モデルプレス＝2026/04/06】モデルの西山茉希が4月5日、自身のInstagramを更新。手作りのアイデア料理を公開し反響を呼んでいる。
【写真】40歳2児のママモデル「余り物を掛け合わせたレシピで凄い」余った焼きそばを使った手料理
西山は「気づけば春休み最終日。たくさんキッチンにいたで賞。いろんな食材アレコレしたで賞」とつづり、アイデア料理の写真を複数枚投稿。お昼に余った焼きそばを使ったオムそば、お寿司で余ったガリを明太キムチと和えたガリ明太キムチ、クリーミーわさびソースとバルサミコ酢で味付けした大人の野菜炒め、なめことエノキのスープスパゲティ、焼くだけ餃子、鶏胸肉の柔らかソテー、鶏皮揚げなど全7品を公開した。
西山は「＃西山食堂」「＃春休み乗り切りました」とハッシュタグを付け「明日は始業式、明後日は入学式。みんなドキドキ。始まる新生活、美味しいお米で元気にいこぉ」と、新年度を迎える子ども達にエールを送っている。
この投稿にファンからは「余り物を掛け合わせたレシピで凄い」「料理が豪華」「手作り食べてみたい」「どれも美味しそう」「春休みもお疲れ様でした」など反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「余り物を掛け合わせたレシピで凄い」余った焼きそばを使った手料理
◆ 西山茉希、残り物を使ったアイデア料理
西山は「気づけば春休み最終日。たくさんキッチンにいたで賞。いろんな食材アレコレしたで賞」とつづり、アイデア料理の写真を複数枚投稿。お昼に余った焼きそばを使ったオムそば、お寿司で余ったガリを明太キムチと和えたガリ明太キムチ、クリーミーわさびソースとバルサミコ酢で味付けした大人の野菜炒め、なめことエノキのスープスパゲティ、焼くだけ餃子、鶏胸肉の柔らかソテー、鶏皮揚げなど全7品を公開した。
◆ 西山茉希の投稿に反響
この投稿にファンからは「余り物を掛け合わせたレシピで凄い」「料理が豪華」「手作り食べてみたい」「どれも美味しそう」「春休みもお疲れ様でした」など反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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