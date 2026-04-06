【1/18 グッドスマイル 初音ミク AMG 2026 開幕戦Ver.】 受注期間：4月6日～5月20日 12月 発売予定 価格：50,000円 【1/43 グッドスマイル 初音ミク AMG 2026 開幕戦Ver.】 受注期間：4月6日～5月20日 11月 発売予定 価格：16,000円 【1/64 グッドスマイル 初音ミク AMG 2026 Presentation Ver.】 受注期間：4月6日～5月20日 9月 発売予定 価格：3,900円

グッドスマイルレーシングは、ミニカー「1/18 グッドスマイル 初音ミク AMG 2026 開幕戦Ver.」「1/43 グッドスマイル 初音ミク AMG 2026 開幕戦Ver.」「1/64 グッドスマイル 初音ミク AMG 2026 Presentation Ver.」を、それぞれ9月から12月に発売する。受注期間は5月20日まで。価格は1/18スケールが50,000円、1/43スケールが16,000円、1/64スケールが3,900円。

本製品は、2026年の「SUPER GT」GT300クラスに参戦するレーシングカー「グッドスマイル 初音ミク AMG」を、1/18、1/43、1/64スケールでミニカーにしたもの。

黒星紅白氏による「初音ミク レーシングVer. 2026」を纏ったカラーリングを緻密に再現しており、ボディの材質は、1/18スケールと1/43スケールがレジン製で、1/64スケールがダイキャスト製となっている。

「1/18 グッドスマイル 初音ミク AMG 2026 開幕戦Ver.」

「1/43 グッドスマイル 初音ミク AMG 2026 開幕戦Ver.」

「1/64 グッドスマイル 初音ミク AMG 2026 Presentation Ver.」

仕様：塗装済み完成品ミニカー スケール：1/18スケール サイズ：全長 約260mm、全高 約70mm 素材：レジン（PU）仕様：塗装済み完成品ミニカー スケール：1/43スケール サイズ：全長 約110mm、全高 約28mm 素材：レジン（PU）仕様：塗装済み完成品ミニカー スケール：1/64スケール サイズ：全長 約70mm、全高 約20mm 素材：ダイキャスト

(C) 黒星紅白 / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト

”AMG",”Mercedes-Benz"and are the intellectual property of Mercedes-Benz Group AG.

They are used by MINIMAX import & Export Co.Ltd under license.

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。