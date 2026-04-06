【ムチュートフィギュア―ルイズ―】 9月ごろ 展開予定

フリューは、プライズ「ムチュートフィギュア―ルイズ―」を9月ごろに展開することを発表した。

本製品は、アニメ「ゼロの使い魔F」より、トリステインの北東に領土をもつ名門ラ・ヴァリエール公爵家の三女「ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール（ルイズ）」を、同社のプライズ「ムチュートフィギュア」で商品化するもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品を発表しており、彼女の魅力を余すことなく表現し、思わず見つめていたくなる愛らしい表情が必見なルイズのフィギュア画像を公開している。

(C)2012 ヤマグチノボル・メディアファクトリー/ゼロの使い魔F製作委員会