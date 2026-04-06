【ライドケミートレカ エクストラガッチャセット＆ガッチャファイル】 4月6日16時より予約開始 9月 発送予定 価格：14,300円

バンダイは、なりきり関連アイテム「ライドケミートレカ エクストラガッチャセット＆ガッチャファイル」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月6日16時より予約受付を開始する。発送は9月を予定し、価格は14,300円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーガッチャード」より劇中に登場しながら未商品化だったカードや、レアリティ「SR」が未発売だったカードを収録したライドケミートレカとファイルのセット商品。

未商品化カードとして、本編終盤で登場した「黄金化カード」3枚、未商品化の「レインボーケミーカード」4枚と「レプリケミーカード」4枚、そして「アントルーパー（白化ver.）」と「セキュリティカード」がラインナップ。黄金化カードは劇中イメージの質感を再現した新レアリティ「OR（黄金化レア）」が採用されている。

ライドケミートレカにおいて「SR」は、劇中登場カードと同じ光り方をするレアリティであり、そのSRが未発売に終わっていたカードも紙製SRカードとして23枚一挙に収録されている。

「ガッチャファイル」はコールド箔とニス加工により外観の高級感、触れた際の重厚感、立体感を演出している。本バインダーは現代の「仮面ライダーガッチャード」を感じさせるデザインが採用されている。

なお、ORカードは劇中再現に特化しバーコードを金色で表現しているため、DX玩具等での読み取りはできない。「セキュリティカード」はDX玩具等での読み取りはできない。

(C) 2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

※ORカードは劇中再現に特化しバーコードを金色で表現しているため、DX玩具等での読み取りはできません。

※「セキュリティカード」はDX玩具等での読み取りはできません。