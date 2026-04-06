東海地方は、天気の移り変わりが早く、明日7日(火)は、広く雨が降るでしょう。9日(木)夜から10日(金)も広く雨で、雨量が多くなる見込みです。気温変化も大きく、土日(11日〜12日)は25℃近くまで上がり、汗ばむ陽気となりそうです。

今日6日(月)は晴れて気温上昇 夏日に迫る所も

今日6日(月)、東海地方は高気圧に覆われて、朝から広く晴れています。この後、天気はゆっくり下り坂ですが、薄い雲が広がるくらいで、日差しがしっかり届くでしょう。正午の気温は、22℃前後まで上がっている所が多くなっています。午後はもう少し気温が上がり、夏日(最高気温25℃以上)に迫る所がありそうです。朝晩と日中の気温差が10℃前後と大きい時期です。調節しやすい服装でお過ごしください。





花粉は多くの所で「極めて多い」飛散となる見込みです。ヒノキ花粉が中心で、ピークが続いています。花粉症の症状を緩和させるには、できるだけ花粉を避けることが大切です。なるべく洗濯物や布団を外に干すのは避けるか、外に干した場合は、花粉をしっかり払い落してから、取り込みましょう。

明日7日(火)は昼過ぎまで雨 夕方以降は天気回復

明日7日(火)は、低気圧や気圧の谷に伴う雨雲が、本州付近を通過する見込みです。東海地方は、明け方から雨が降り出し、朝には広い範囲で雨が降るでしょう。活発な雨雲は海上が主体のため、本降りの雨となるのは一部の地域で、降る量も少ない見込みです。昼過ぎまで雨の降る所が多くなりますが、夕方以降は、天気は回復に向かい、晴れ間が戻るでしょう。

明日7日(火)朝は、今朝(6日)よりも気温が高く、暖かい朝となりそうです。ただ、日中は、雨や段々と冷たい空気が入ってくる影響で、朝よりも気温が下がる見込みです。入学式が行われる地域も多いと思います。コートなど上着を忘れずに持っていきましょう。

春らしく天気変化が早い 9日(木)夜〜10日(金)も雨

8日(水)は、本州付近は高気圧に覆われ、一日を通して安定して晴れる見込みです。朝は、この時期としては少し冷え、最低気温は名古屋と津で7℃、岐阜で6℃、静岡で9℃の予想です。

9日(木)は、早くも天気は下り坂で、午前中は晴れ間がありますが、午後は雲が多くなるでしょう。夜には、雨の降りだす所がある見込みです。

10日(金)は、低気圧が日本海を発達しながら進み、低気圧から延びる前線が本州付近を通過するでしょう。未明から雨が降り出し、夕方まで断続的に雨が降る見込みです。暖かく湿った空気の流れ込みが強まるため、活発な雨雲がかかる時間があり、雨量は多くなるでしょう。今後の情報に注意してください。

土日(11日〜12日)は、大体晴れて、汗ばむ陽気となりそうです。