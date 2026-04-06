サッカー元ドイツ代表ＦＷで、Ｊ２大宮を傘下とする飲料メーカー「レッドブル」サッカー部門のテクニカルディレクターを務めるマリオ・ゴメス氏（４０）が世界へ羽ばたくＦＷ輩出の意欲を示した。

「歴史上、強いチームには必ず優れたストライカーがいる」というのが信念で、その熱い思いを選手に語りかけた。

３月上旬、大宮のクラブハウスの一室に育成組織の選手も含めたＦＷ陣が集まった。行われたのはゴメス氏の講義。参加者らは２０１０〜１１年シーズンに独１部で得点王に輝き、代表通算７８試合で３１得点を記録した点取り屋の話に聞き入った。

冒頭、スクリーンに欧州チャンピオンズリーグでの自らのゴール集が流された。多くは豪快な一撃ではなく、巧みな位置取りからワンタッチで決めたものだった。「必要な時に必要な場所にいなければいけない」。独１部バイエルン・ミュンヘン時代は元オランダ代表ロッベン、元フランス代表リベリが両サイドに君臨するなど個性派ぞろい。「簡単なゴールが多いと言われたが、バイエルンでその場所にいるのは簡単なことではない」と強調した。

シュツットガルトではＦＷ浅野（マジョルカ）らとともにプレーしており、日本選手の資質や潜在能力を高く買う。自身は１メートル８９の長身ながらヘディングが得意ではなかったといい、「一番大事なのは、点を取って違いを作るメンタリティーを忘れないこと。自分なりのストライカー像や自身のあり方を見つけてほしい」と訴えた。

ゴメス氏は「完璧なストライカー」の一人にベンゼマ（アルヒラル）を挙げる。得点力だけでなく技術やスピードを備え、チャンスメイクもできる元フランス代表ＦＷ。講義の後、ゴメス氏は「ベンゼマのような選手は簡単に獲得できない。ただ、きょう話を聞いてくれた選手から、そんな特別な選手が生まれる可能性はある」と話した。

熱心にゴメス氏の話に耳を傾けたプロ１年目の日高は「同じＦＷとして勉強になることばかり。このチームにいればチャンスが広がる」と「世界基準」に触れ、夢を膨らませていた。（林田晴樹）