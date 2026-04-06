新たな「白い相棒」がやってきた！

プロゴルファーの上野菜々子選手が2026年3月23日、自身の公式Instagramを更新し、新たなマイカーの納車を報告しました。

「祝 納車」というコメントともに上野選手がアップしたのは、イギリスの自動車メーカー・ランドローバーのSUV「レンジローバーイヴォーク」を捉えた3枚の写真でした。

【画像】超カッコいい！ これが女子ゴルフ「上野菜々子選手」の「白い高級SUV」です！ 画像で見る

ボディは白く、所々に存在感があるスポーティな黒の加飾が散りばめられたツートンカラーの1台です。

1枚目の写真に写るイヴォークのボンネットには真っ赤なリボンが飾られており、その隣にイヴォークに体を傾けながら花束を抱えて笑顔の上野選手の姿があります。

そして、ラストの3枚目は「HAPPY DELIVERY ANNIVERSARY」と記したプレートに花束が添えられているモノクロ写真でした。

新しいイヴォークの納車は、上野選手にとってまさにアニバーサリー級のうれしい日だったのでしょう。

高級SUVとして知られるレンジローバーシリーズは、「レンジローバー」、「レンジローバー スポーツ」、「レンジローバー ヴェラール」、レンジローバー イヴォークをそれぞれ展開。

イヴォーグはレンジローバーシリーズ内で最もコンパクトな位置づけのSUVとしてラインナップされています。

日本市場では初代が2012年に登場し、高級車ながら1万台以上も売り上げるほどの人気を博しました。

現行モデルは2019年に登場した2代目で、2023年にはエクステリアやインテリアの刷新を含めた大規模なマイナーチェンジを実施。さらに洗練された姿へと磨き上げられました。

2025年3月21日には2026年モデルが発表され、新グレードのSおよびDYNAMIC SEが追加されています。

上野選手が自身のInstagramをアップした同じ日、「ジャガー・ランドローバーなにわ」（八光エルアール）のInstagramアカウントも上野選手とイヴォークのツーショット写真をアップしています。

「プロゴルファー 上野菜々子選手 Range Rover Evopueのご納車おめでとうございます」「上野菜々子選手のさらなるご活躍をこれからもお祈りしています！！」と、今回の納車を祝福していました。

というのも、実は上野選手は2025年4月よりランドローバーディーラーアンバサダーを務めており、ランドローバーとは深い関係性にあるのです。

アンバサダー就任時に上野選手は、「私たちはこれからもCOLOR OUR LIFEをパーパスに掲げ、自己表現としてのクルマの可能性や、クルマというパートナーと愉しむライフスタイルの提案を行って参ります」と表明していました。