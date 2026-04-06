『鬼滅の刃』×「柿安」コラボ弁当に新デザイン登場！ WEB予約限定オリジナル缶バッジが付属
肉の老舗「柿安」は、テレビアニメ『鬼滅の刃』とコラボレーションした「黒毛和牛 無限 牛鍋弁当」に新たな掛け紙2種類を用意。4月6日（月）から、WEB予約サービス「カキヨヤク」で受付が開始されている。
【写真】コンプしたい！ ランダム配布のクリアファイル＆缶バッジ詳細
■缶バッジは数量限定
炎柱・煉獄杏寿郎のイラストをあしらった掛け紙が付属する「黒毛和牛 無限 牛鍋弁当」は、1枚ずつ丁寧に店内厨房で炊き上げられた黒毛和牛のほか、長ネギや糸こんにゃく、豆腐、「柿安」の焼印が入ったお麩などを詰め合わせた、まるで牛鍋を丸ごと味わっているかのような満足感のある弁当。
新たな掛け紙とオリジナルクリアファイルが全5種からランダムで1枚付属する本商品は、4月6日（月）から4月26日（日）の期間WEB予約を実施。さらにWEBで予約すると、オリジナル缶バッジが8種類の中から1個付いてくる。
なお、予約商品の受取りは全国の「柿安ダイニング」を中心に5月1日（金）から5月31日（日）の期間中可能。店頭販売は5月3日（日）から5月31日（日）まで実施される。
ちなみに、6月以降も新たな掛け紙とノベルティが付属する「黒毛和牛 無限 牛鍋弁当」の販売が予定されており、予約は5月中旬から開始。詳細は「柿安ダイニング」の公式Instagramまたはホームページで随時公開となる。
※煉獄の煉は「火」に「東」が正式表記
【写真】コンプしたい！ ランダム配布のクリアファイル＆缶バッジ詳細
■缶バッジは数量限定
炎柱・煉獄杏寿郎のイラストをあしらった掛け紙が付属する「黒毛和牛 無限 牛鍋弁当」は、1枚ずつ丁寧に店内厨房で炊き上げられた黒毛和牛のほか、長ネギや糸こんにゃく、豆腐、「柿安」の焼印が入ったお麩などを詰め合わせた、まるで牛鍋を丸ごと味わっているかのような満足感のある弁当。
なお、予約商品の受取りは全国の「柿安ダイニング」を中心に5月1日（金）から5月31日（日）の期間中可能。店頭販売は5月3日（日）から5月31日（日）まで実施される。
ちなみに、6月以降も新たな掛け紙とノベルティが付属する「黒毛和牛 無限 牛鍋弁当」の販売が予定されており、予約は5月中旬から開始。詳細は「柿安ダイニング」の公式Instagramまたはホームページで随時公開となる。
※煉獄の煉は「火」に「東」が正式表記