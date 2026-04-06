VIPテントにDJブース…アジアンツアー日本大会はコースの雰囲気激変？ LIV選手が“効果”を証言「静かなほうが…」

VIPテントにDJブース…アジアンツアー日本大会はコースの雰囲気激変？ LIV選手が“効果”を証言「静かなほうが…」