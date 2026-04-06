【スタバ新作グッズ】日本上陸30周年記念 懐かしの初代ロゴ復刻のボトルやマグが登場
スターバックスが日本上陸30周年を記念した限定グッズコレクションを8日から発売する。日本に誕生した当時のロゴと30周年マークを組み合わせた特別デザインを採用し、ボトルやタンブラー、マグ、ギフトアイテムまで幅広くそろえた。懐かしさと新しさを兼ね備えたラインアップで、節目の年を彩る。
【画像】懐かしすぎる！旧ロゴを使用したグッズが勢ぞろい
注目は、初代ロゴを配したアニバーサリーアイテムだ。「ステンレスボトル30YEARS473ml」（税込4600円）は、ころんとしたフォルムにアイボリーカラーを合わせ、グリーンの飲み口がアクセントとなる。背面にはIDボックスと手書き風メッセージ「Enjoy!」をあしらった。「リサイクルステンレスタンブラー30YEARS473ml」（税込4800円）は、ペーパーカップをイメージした形状で、約80％にリサイクルステンレスを使用。実用性と記念性を兼ね備えた1品だ。
日常使いしやすい定番アイテムも充実する。「マグ30YEARS355ml」（税込2000円）、「キャニスター30YEARS」（税込3600円）、「リユーザブルカップ30YEARS473ml」（税込550円）など、いずれも30周年限定ロゴを採用。マグとキャニスターはシンプルなアイボリー基調のデザインで、長く使える仕上がりとなっている。
ギフト需要を意識した商品群も目を引く。淡いピンクベージュを基調にしたギフトボックス入りのステンレスミニボトル（税込5200円）、ロゴマグ（税込2600円）、耐熱グラスロゴマグ（税込3300円）を用意。母の日をはじめ、春の贈り物シーズンを見据えた展開となる。ドリンクチケット付きのビバレッジカードやミニカップギフトなどもそろい、カジュアルなギフト需要にも応える。
さらに、オンラインストアでは7日から、カフェエプロン、コールドカップグラス、コースター、ミニカップギフトをセットにした「スターバックス30YEARSボックス」（税込9850円）を販売する。カフェエプロンはベアリスタの刺繍や当時のロゴをあしらい、自宅でもブランドの世界観を楽しめる特別仕様となっている。
【画像】懐かしすぎる！旧ロゴを使用したグッズが勢ぞろい
注目は、初代ロゴを配したアニバーサリーアイテムだ。「ステンレスボトル30YEARS473ml」（税込4600円）は、ころんとしたフォルムにアイボリーカラーを合わせ、グリーンの飲み口がアクセントとなる。背面にはIDボックスと手書き風メッセージ「Enjoy!」をあしらった。「リサイクルステンレスタンブラー30YEARS473ml」（税込4800円）は、ペーパーカップをイメージした形状で、約80％にリサイクルステンレスを使用。実用性と記念性を兼ね備えた1品だ。
ギフト需要を意識した商品群も目を引く。淡いピンクベージュを基調にしたギフトボックス入りのステンレスミニボトル（税込5200円）、ロゴマグ（税込2600円）、耐熱グラスロゴマグ（税込3300円）を用意。母の日をはじめ、春の贈り物シーズンを見据えた展開となる。ドリンクチケット付きのビバレッジカードやミニカップギフトなどもそろい、カジュアルなギフト需要にも応える。
さらに、オンラインストアでは7日から、カフェエプロン、コールドカップグラス、コースター、ミニカップギフトをセットにした「スターバックス30YEARSボックス」（税込9850円）を販売する。カフェエプロンはベアリスタの刺繍や当時のロゴをあしらい、自宅でもブランドの世界観を楽しめる特別仕様となっている。