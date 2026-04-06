7日にかけて大気の状態が非常に不安定に 九州南部などで大雨警戒 週末は全国的に荒れた天気の予想

気象庁によると、7日にかけて、本州の南岸を通過する低気圧や上空の強い寒気の影響で、全国的に大気の状態が非常に不安定となる見込みです。雷を伴った非常に激しい雨が降る所があるでしょう。

では、10日（金）ごろにも九州や近畿、東海、東北などに発達した雨雲がかかる時間帯があると予想されています。

＜7日にかけて大雨・落雷・突風に警戒・注意＞九州南部は警報級の大雨の可能性

低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、九州南部や奄美地方などを中心に大雨となるおそれがあります。 また、低気圧と大陸から張り出す高気圧との間で気圧の傾きが大きくなり、風が強まって波が高くなる所があるでしょう。

▼7日午前6時までに予想される24時間雨量は、多い所で、

九州南部・奄美地方 １２０ミリ となっています。

九州南部では警報級の大雨となる可能性があります。

▼7日にかけて予想される波の高さは、

伊豆諸島 ４メートル

北海道地方 ３メートル

東北地方 ３メートル

関東地方 ３メートル

北陸地方 ３メートル

東海地方 ３メートル

近畿地方 ３メートル

九州南部 ３メートル

奄美地方 ３メートル

沖縄地方 ３メートル となっています。

しています。

＜9日から10日頃にかけても荒天のおそれ＞

また、今週後半の9日（木）から10日（金）頃にかけては、別の低気圧が発達しながら日本海を進む見込みです。このため、北日本から西日本にかけての広い範囲で、再び荒れた天気となるおそれがあります。

では、10日（金）に九州北部や近畿、東海などに発達した雨雲がかかる時間帯がある予想です。

気象庁は、九州南部、南西諸島、伊豆諸島では、7日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒するよう呼びかけています。

また、全国的に7日にかけて、落雷、突風、ひょう、局地的な竜巻などの激しい突風に注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

北日本から東日本では7日にかけてと8日は、西日本と南西諸島では7日は、強風や高波に注意が必要です。日中の気温上昇や雨により雪解けが進むため、北日本から東日本の多雪地では8日にかけてなだれや融雪にも注意してください。

全国の雨・風シミュレーション11日（土）まで（画像で掲載）

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