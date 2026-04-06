土屋太鳳、イケメン弟・神葉の30歳誕生日祝福「美形姉弟」「仲良しが伝わる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/06】女優の土屋太鳳が4月5日、自身のInstagramを更新。弟で声優の土屋神葉の誕生日ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳朝ドラヒロイン「美形姉弟」30歳イケメン弟の写真公開
太鳳は「昨日、4月4日は尊敬する弟の誕生日なんと30歳になりました．．．！弟が30？！」とつづり、満面の笑みを浮かべる神葉と神葉の愛犬のエペルとの2ショットを投稿。「私が31だから当たり前なのだけれど、あらためて数字を聞くとビックリします」などと弟への思いをつづり、「弟が弟で、本当によかった。これからも応援してくださる方々と一緒にたくさんのしあわせに出会えますように」とエールを送っている。
この投稿にファンからは「30歳おめでとう」「美形姉弟」「仲良しが伝わる」「笑顔が素敵」「これからも応援します」「カッコよすぎる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆土屋太鳳、弟・土屋神葉の誕生日を祝福
太鳳は「昨日、4月4日は尊敬する弟の誕生日なんと30歳になりました．．．！弟が30？！」とつづり、満面の笑みを浮かべる神葉と神葉の愛犬のエペルとの2ショットを投稿。「私が31だから当たり前なのだけれど、あらためて数字を聞くとビックリします」などと弟への思いをつづり、「弟が弟で、本当によかった。これからも応援してくださる方々と一緒にたくさんのしあわせに出会えますように」とエールを送っている。
◆土屋太鳳の投稿に反響
この投稿にファンからは「30歳おめでとう」「美形姉弟」「仲良しが伝わる」「笑顔が素敵」「これからも応援します」「カッコよすぎる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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