テクニカルポイント ドル円 10日線サポート テクニカルポイント ドル円 10日線サポート

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161.04 エンベロープ1%上限（10日間）

160.52 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.63 現値

159.44 10日移動平均

159.37 一目均衡表・転換線

159.12 21日移動平均

158.16 一目均衡表・基準線

157.85 エンベロープ1%下限（10日間）

157.72 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

156.74 100日移動平均

155.78 一目均衡表・雲（上限）

155.17 一目均衡表・雲（下限）

152.94 200日移動平均



今日の安値は159．434円と10日線近傍が目先のサポートとなっている。

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