161.04　エンベロープ1%上限（10日間）
160.52　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.63　現値
159.44　10日移動平均
159.37　一目均衡表・転換線
159.12　21日移動平均
158.16　一目均衡表・基準線
157.85　エンベロープ1%下限（10日間）
157.72　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
156.74　100日移動平均
155.78　一目均衡表・雲（上限）
155.17　一目均衡表・雲（下限）
152.94　200日移動平均

今日の安値は159．434円と10日線近傍が目先のサポートとなっている。