テクニカルポイント ドル円 10日線サポート
161.04 エンベロープ1%上限（10日間）
160.52 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.63 現値
159.44 10日移動平均
159.37 一目均衡表・転換線
159.12 21日移動平均
158.16 一目均衡表・基準線
157.85 エンベロープ1%下限（10日間）
157.72 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
156.74 100日移動平均
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.17 一目均衡表・雲（下限）
152.94 200日移動平均
今日の安値は159．434円と10日線近傍が目先のサポートとなっている。
160.52 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.63 現値
159.44 10日移動平均
159.37 一目均衡表・転換線
159.12 21日移動平均
158.16 一目均衡表・基準線
157.85 エンベロープ1%下限（10日間）
157.72 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
156.74 100日移動平均
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.17 一目均衡表・雲（下限）
152.94 200日移動平均
今日の安値は159．434円と10日線近傍が目先のサポートとなっている。