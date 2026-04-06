それだけ意気込んでいるということか。「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE2号店』」4月4日生放送回では、プロレスラーとしても活躍中の2.5次元俳優・桜庭大翔が露出度多めのタンクトップ姿で登場し、共演者たちやファンを沸かせた。

【映像】マッチョ芸人のギリギリ衣装

当番組は、文字通りカフェがコンセプト。この日から“2号店”としてリスタートした。冒頭、MCのオリエンタルラジオ・藤森慎吾が「大翔はね、前回のお店の時から出てくれて。後半は一番出てくれてるくらいの出勤率」と発言。桜庭は「お世話になりました」と頭を下げ、「いや、いや、いや。ありがとうございます」と述べた。

続けて、「やっぱ、新オープンなんで」と切り出し、「ちょっと気合入れて、細めのタンクトップを」と筋肉隆々な上半身をアピール。共演者たちが「ヤバイ、ヤバイ」などと大ウケする中、「ギリギリですわ」と不安な表情を見せた。これを受け、カメラが桜庭の上半身をロックオン。その瞬間、桜庭は「ちょっと危ないんで！ずらしてください！危ない、危ない！」と焦りまくり、ファンを「パツパツ」「細めのタンクトップやばい」「いつもより生地少な目なのよ」「そのタンクトップ面白すぎ」「うける」「らばくん面白い」「まっちょいいねぇ」「筋肉すごい」「まっちょすぎる」などと大いに盛り上げた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）