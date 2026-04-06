夫よ、なぜこのタイミングでグループLINEを作った!?

出張から帰ってきたら説教ですね。

年に数回会う程度なら問題なかった義母の心配性も、出産時となったらヒートアップしますよね…。

この日をきっかけに、"心配"の押しつけメッセージに苦しめられることになるのです…。

>>【まんが】うちの義母は心配性

(ウーマンエキサイト編集部)