ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「返事して？大丈夫!?」陣痛中に義母から連投メッセージ…夫が勝手に… 「返事して？大丈夫!?」陣痛中に義母から連投メッセージ…夫が勝手に作ったグループLINEが大惨事！ 「返事して？大丈夫!?」陣痛中に義母から連投メッセージ…夫が勝手に作ったグループLINEが大惨事！ 2026年4月6日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 夫よ、なぜこのタイミングでグループLINEを作った!? 出張から帰ってきたら説教ですね。年に数回会う程度なら問題なかった義母の心配性も、出産時となったらヒートアップしますよね…。この日をきっかけに、"心配"の押しつけメッセージに苦しめられることになるのです…。>>【まんが】うちの義母は心配性(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】うちの義母は心配性 「私の行きたいお店予約しますね！」突然現れた義妹が勝手に予定変更!? 日々のモヤモヤが止まらないんですけど！ 「25万円の弁償って本気…？」義妹の要求に驚き、さらに夫の一言に…【私が義妹と縁を切った理由 Vol.23】