ミダックホールディングス<6564.T>が続伸している。前週末３日の取引終了後に、静岡県中部地区から東部地区を地盤に安定型最終処分場の運営を手掛けるエノケン工業（静岡県牧之原市）の全株式を取得し子会社化したと発表しており、業績への貢献が期待されている。



後継者問題を抱えるエノケン工業を「支援型Ｍ＆Ａ」の一環として子会社化することで、静岡県内での安定型埋立におけるシェア向上が可能となるほか、ミダックＨＤが培ってきた安定型最終処分場（浜名湖クリーンセンター）の運営ノウハウの共有を図ることで、最終処分場の長寿命化を図るという。今後は、関東圏からの廃棄物受け入れに向けて、最終処分場における処理能力増強のための成長投資を実行するとしている。取得価額は非開示。なお、業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS