Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、同バンドの2029年までのライブイベントの構想を発表した。

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これは、4月5日に都内某所で行われたMrs. GREEN APPLEオフィシャルファンクラブ“Ringo Jam”の10周年記念イベント『PMGA SUMMIT about PHASE-3』にて発表されたもの。なお、本イベントの詳細は会員限定コンテンツとして後日公開予定とのことだ。

イベントの後半では大森が単独で登壇し、プレゼンテーションを実施。2026年秋に全国13カ所を巡る計28公演のアリーナツアー『Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”』や、2027年には公演数を大幅に増やした『Mrs. GREEN APPLE on Harmony 2』を開催することを発表した。

また、2027年に衣装展『COSTUME EXHIBITION』を開催。2028年には『BABEL no TOH』に続くストーリーラインの最新作『ELYSIUM』を開催し、2029年にはツアー『The White Lounge 2』（仮称）を行うことも伝えた。

さらに、コンサートグッズ“MGA Official Light Stick”の大幅アップデートも発表。様々なライブのスタイルをそれぞれの楽しみ方で参加できるように、手に持つタイプに限らず、首から下げたり、腕に巻いたり、指輪のようにしたりといった多様なアイテムに進化させ、音楽ライブという概念を拡張するとした。

（文＝リアルサウンド編集部）