少ない油とハンパ食材で作る「玉ねぎと桜えびのかき揚げ」
【画像で見る】玉ねぎと桜えびの風味が絶妙にマッチ！「玉ねぎと桜えびのかき揚げ」
ちょっぴり残った食材。何に使えばいいか悩んだ時は、かき揚げにすれば主役級のおかずに！かき揚げはバラバラになったり上級者向けのレシピのイメージがありますが、コツをつかめば大さじ4杯程度の油でおいしく作ることができます！
教えてくれたのは…
▷市瀬悦子さん
料理研究家。身近な素材に一工夫を加えた絶品レシピが人気。書籍や雑誌、テレビなどさまざまな媒体で活躍中。大の揚げもの好きで知られる市瀬さんも太鼓判のエコ揚げレシピを教えてくれました！
手順1 先に打ち粉をする
少ないころもでもしっかりまとまり、軽い食感に。
手順2 ころもをつける
ざっくりと混ぜ、材料全体にころもをまとわせる。練らないように注意！
手順3 箸でつまんでフライパンへ
ころもが多いと、もったりする原因に。具材を箸でつまんで少量ずつフライパンに入れて。
手順4 両面をカリッと揚げる
上下を返したら油を足し、こんがりと揚げる。
■玉ねぎと桜えびのかき揚げ
2種の具材の風味が絶妙にマッチ！
【材料・2人分】＊1人分304kcal／塩分0.5g
・桜えび・・・ 大さじ2
・玉ねぎ ・・・1/2個（約100g）
■Ａ＜混ぜる＞
└小麦粉・・・ 大さじ3
└片栗粉 ・・・大さじ1
└冷水 ・・・大さじ4
小麦粉 サラダ油 塩
【作り方】
1．玉ねぎは縦薄切りにする。ボウルに入れて、桜えびを加え、小麦粉大さじ1/2をふり入れてざっとまぶす。Ａを加え、ざっくりと混ぜる。
2．フライパンに油大さじ2を入れ、1を4等分して入れる（ころもが厚くならないよう、箸で少量ずつつまんで2〜3度重ねるとよい）。中火にかけ、さわらずに3〜4分揚げる。こんがりと色づいたら上下を返し、油大さじ2を足す。2〜3分揚げたらフライパンを傾けて油をため、上下を返しながら約1分揚げる。器に盛り、塩ひとつまみをふる。
＊ ＊ ＊
少ない油でフライパンに接したまま加熱するので、形がきれいに仕上がります！
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／川上朋子 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子