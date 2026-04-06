【物価高に負けないレシピ】家にあるきのこや野菜で！ 「揚げもちのおこげ風 具だくさんあんかけ」
【画像を見る】 豚バラときのこのうまみが広がる「たっぷりきのこのレンジおこわ」
日々、頭を悩ますのは物価高。普段通りスーパーで買い物をしているはずなのに、レジに通すと予想外の値段になっている！ なんてこと、あるあるですよね。
そんなときに必要なのは「節約法」ではなく「使いきる力」をもつことだと、SNS総フォロワー数40万人を誇るおよねさんは言います。
細かな計算より、家にある食材を使いきろうというマインドを持つこと。どんなスーパーでも買えるおトクな定番食材でも、組み合わせの意外性でおいしさの再発見ができたり、あり合わせのものを「ごちそう化」したり。そんな、家にあるものを使い切れるレシピをご紹介します。
「揚げもちのおこげ風 具だくさんあんかけ」
材料（2人分）
切りもち…… 3個〈4等分に切る〉
魚肉ソーセージ……1/2本〈5mm幅の斜め切りにする〉
にんじん……1/4本〈細切りにする〉
しめじ……30g〈ほぐす〉
小松菜（または青梗菜）……1株〈食べやすく切る〉
A〈混ぜる〉
・おろしにんにく…… 少々
・鶏ガラスープの素、オイスターソース……各小さじ1
・しょうゆ…… 小さじ2
・砂糖…… 小さじ1/2
・水……3/4カップ
B〈混ぜる〉
・片栗粉、水…… 各小さじ2
片栗粉 サラダ油
作り方
1 もちはさっとぬらし、片栗粉大1をまぶす。フライパンに油大2を熱してもちを並べ、両面に軽く焼き色がつくまで揚げ焼きにし、器に盛る。
2 フライパンを拭き、にんじん、しめじ、魚肉ソーセージを入れて油がまわるまで炒め、小松菜を加えて野菜がしんなりするまで炒める。
3 Aを加え、煮立ったらBを再び混ぜて加え、混ぜながらとろみをつける。1にかける。
■レシピを参考にするときは
・レシピ中の大1＝大さじ1、小1＝小さじ1です。大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。また、1カップは200mlです。
・火加減は特に表記がないかぎり、中火です。
・特に表記がないかぎり、フライパンは直径26cm、鍋は直径20cmのものを使用しています。フライパンはフッ素樹脂加工のものです。
・おろしにんにくと記載がある場合は、チューブのものを使用しています。
・鶏ガラスープの素は顆粒タイプを使用しています。
※本記事はおよね著の書籍『“使いきる”だけでうまくいく 物価高に負けないレシピ事典』から一部抜粋・編集しました。