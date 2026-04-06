平畠啓史チョイス“至極の11人”｜柴崎岳に魅了されました。うっとりと恍惚感。本当に美味しい和食を食べた時のような気分【J１月間ベストイレブン３月】
芸能界屈指のサッカー通で、J１からJ３まで幅広く試合を観戦。Jリーグウォッチャーとしておなじみの平畠啓史氏が、J１百年構想リーグの月間ベストイレブンをセレクト！３月の栄えある11人はどんな顔ぶれになったか。
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雪もあり、とても寒い２月に開幕した百年構想リーグも、３月の日程が終了し折り返しが近づいてきた。３月のEASTでは鹿島が４連勝。王者の風格が漂う勝ち方で首位を走っている。
一方、WESTは混戦。一つの勝利で順位が大きく変わるような展開になっている。そんな３月のJ１百年構想リーグのベストイレブンとMVP を勝手にセレクトし、３月を振り返ります。
GKは鹿島の早川友基。４試合で１失点は文句なし。千葉戦の失点も目前のイサカ・ゼインのシュートが味方に少し当たってコースが変わったもの。首位を走るチームの守護神に相応しい活躍だった。
３月28日に行なわれた町田対川崎のPK戦における町田の谷晃生のPK３ストップは圧巻だったし、清水の梅田透吾も好パフォーマンスを披露。セーブ数、セーブ率でも高い数値を残している。
右サイドバックはFC東京の室屋成。攻守両面で高い強度を維持そして継続。攻撃に関わる時のタイミングが絶妙で、相手が危険を感じるようなポイントに走り込む。佐藤恵允との関係も良好で、FC東京の右サイドは魅力的なものになっている。
左サイドは神戸の永戸勝也。攻撃力抜群。６節・名古屋戦でのこぼれ球左足ボレーは美しいもので、前半の小松蓮への右足でのアシストも見事だった。ウイング的なポジションに配置されても、その攻撃力を遺憾なく発揮している。
センターバックは神戸のマテウス・トゥーレルとC大阪の田中駿汰。広島戦では３バックの中央に入ったトゥーレルは、見事な対応力を見せた。強さに目が行きがちだが、走行距離やスプリント回数でも高い数値を残している。走力が優れていることもトゥーレルの魅力だろう。
中盤はもちろんセンターバックに入っても、高いレベルのプレーを披露する田中。PK戦突入か？ と思われた６節・京都戦のアディッショナルタイムに劇的ゴール。どのポジションであっても、常にピッチに置いておきたいと監督に思わせる選手の一人だ。
ボランチは鹿島の柴崎岳と清水のマテウス・ブエノ。３月のWESTでパス数トップのマテウス・ブエノだが、こぼれ球奪取やシュートブロックなど守備の局面での数値も高い。アンカー気味のポジションで、絶妙にバランスを取りながら、守備でも非凡なプレーを披露する優れた選手である。
さて、これから３月のMVPを発表します。なぜならば我慢できないから。もっと言うなら、最初に発表したかったくらいだから。
MVPは鹿島の柴崎！ ５節・東京V戦でコーナーキックから鈴木優磨のゴールをアシストしただけでなく、６節・川崎戦の鈴木に送った絶妙クロス。７節・町田戦、５分の鈴木のゴールも起点は、レオ・セアラへの柴崎の縦パスだった。
８節・千葉戦でのCKの精度。３月すべての試合でゴールに関わる活躍。スタメンでも途中出場でも、チームを勝利に導くプレーぶりはまさにMVP。言い足りないので、最後にもう少し触れます。
中盤の右には横浜FMの天野純。MUFGスタジアムで行なわれた、８節・川崎戦の２G１Aは圧巻。遠野大弥の負傷により後半からの出場で、まさに出色の出来。左足から放たれた放物線を描くボールの起動は美しく魔法がかかったようだった。
リハビリから復帰し、ようやくプレーできるようになった遠野が再び負傷したことへの思い。そして、家族に不幸があり、つらい思いも抱えながらのプレー。あの放物線の美しさは技術だけでなく、いろんな複雑な思いが重なっていたのかと思うと感慨深い。魂のこもったボールの軌道には人間・天野純の思いが込められていた。
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雪もあり、とても寒い２月に開幕した百年構想リーグも、３月の日程が終了し折り返しが近づいてきた。３月のEASTでは鹿島が４連勝。王者の風格が漂う勝ち方で首位を走っている。
GKは鹿島の早川友基。４試合で１失点は文句なし。千葉戦の失点も目前のイサカ・ゼインのシュートが味方に少し当たってコースが変わったもの。首位を走るチームの守護神に相応しい活躍だった。
３月28日に行なわれた町田対川崎のPK戦における町田の谷晃生のPK３ストップは圧巻だったし、清水の梅田透吾も好パフォーマンスを披露。セーブ数、セーブ率でも高い数値を残している。
右サイドバックはFC東京の室屋成。攻守両面で高い強度を維持そして継続。攻撃に関わる時のタイミングが絶妙で、相手が危険を感じるようなポイントに走り込む。佐藤恵允との関係も良好で、FC東京の右サイドは魅力的なものになっている。
左サイドは神戸の永戸勝也。攻撃力抜群。６節・名古屋戦でのこぼれ球左足ボレーは美しいもので、前半の小松蓮への右足でのアシストも見事だった。ウイング的なポジションに配置されても、その攻撃力を遺憾なく発揮している。
センターバックは神戸のマテウス・トゥーレルとC大阪の田中駿汰。広島戦では３バックの中央に入ったトゥーレルは、見事な対応力を見せた。強さに目が行きがちだが、走行距離やスプリント回数でも高い数値を残している。走力が優れていることもトゥーレルの魅力だろう。
中盤はもちろんセンターバックに入っても、高いレベルのプレーを披露する田中。PK戦突入か？ と思われた６節・京都戦のアディッショナルタイムに劇的ゴール。どのポジションであっても、常にピッチに置いておきたいと監督に思わせる選手の一人だ。
ボランチは鹿島の柴崎岳と清水のマテウス・ブエノ。３月のWESTでパス数トップのマテウス・ブエノだが、こぼれ球奪取やシュートブロックなど守備の局面での数値も高い。アンカー気味のポジションで、絶妙にバランスを取りながら、守備でも非凡なプレーを披露する優れた選手である。
さて、これから３月のMVPを発表します。なぜならば我慢できないから。もっと言うなら、最初に発表したかったくらいだから。
MVPは鹿島の柴崎！ ５節・東京V戦でコーナーキックから鈴木優磨のゴールをアシストしただけでなく、６節・川崎戦の鈴木に送った絶妙クロス。７節・町田戦、５分の鈴木のゴールも起点は、レオ・セアラへの柴崎の縦パスだった。
８節・千葉戦でのCKの精度。３月すべての試合でゴールに関わる活躍。スタメンでも途中出場でも、チームを勝利に導くプレーぶりはまさにMVP。言い足りないので、最後にもう少し触れます。
中盤の右には横浜FMの天野純。MUFGスタジアムで行なわれた、８節・川崎戦の２G１Aは圧巻。遠野大弥の負傷により後半からの出場で、まさに出色の出来。左足から放たれた放物線を描くボールの起動は美しく魔法がかかったようだった。
リハビリから復帰し、ようやくプレーできるようになった遠野が再び負傷したことへの思い。そして、家族に不幸があり、つらい思いも抱えながらのプレー。あの放物線の美しさは技術だけでなく、いろんな複雑な思いが重なっていたのかと思うと感慨深い。魂のこもったボールの軌道には人間・天野純の思いが込められていた。