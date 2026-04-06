Da-iCEライブ映像作品よりジャケット写真、展開図解禁！3曲の本編映像公開決定

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Da-iCEが5月13日にリリースするBlu-ray＆DVD『Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-』より、ジャケット写真、展開図、特典画像が解禁となった。

■黒・黄色の配色をベースにしたシンプルなデザイン

本作には「CITRUS」「スターマイン」「I wonder」をきっかけにDa-iCEを知ってくれたあらたなファンに、Da-iCEをより知ってもらうための“EntranCE（入口）”と位置付けたツアーの本編映像を収録。豪華盤には、ツアーのドキュメンタリー映像や、2025年9月に出演した『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』、年末に出演した『COUNTDOWN JAPAN 25/26』のライブ映像も特典映像として収録されている。

ジャケット写真は、Kep1er、秋山黄色、muqueなどのアートワークを手がけるTOCCHIが、SCENE、MUSi-aMに続きアートディレクターを担当。ツアーのメインカラーとなっていた黒・黄色の配色をベースに、大胆にメインロゴを配置することで、シンプルではありつつもひと目で印象に残る仕上がりとなっている。

また本編映像から、YouTubeにて「ノンフィクションズ」「Black and White」「Tasty Beating Sound」の公開も決定した。

メイン：Blu-ray通常盤ジャケット写真

■リリース情報

2026.05.13 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-』

■関連リンク

Da-iCE OFFICIAL SITE

https://da-ice.jp