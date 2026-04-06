HANAがInstagramで、4月3日～5日に“音楽の街”横浜のKアリーナ横浜・赤レンガパーク・KT Zepp Yokohama・臨港パークで開催された都市型フェス『CENTRAL MUSIC＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』のオフショットを公開。

【写真】HANAの黒×ビビッドピンクのウエスト見せショーパン姿ライブオフショット／ライブショット

HANAは4月5日にKアリーナ横浜でパフォーマンスした。

■色っぽくもキュートなコーディネートを披露

HANAが公開したのは、黒いシャッターの前の場所で、黒とビビッドピンクを基調にした様々な衣装をまとった7人が、ギュッと肩を寄せ合いカメラをキリッと見つめているオフショット。

ショートパンツやミニスカートに網タイツやロングブーツをあわせ、トップスもウエスト見せルックにビスチェやニット、レースなどをあしらった、色っぽくもキュートなコーディネートになっている。

コメント欄には「ピンクめちゃめちゃお似合いです」「脚長っ！」「小悪魔っぽくてかわいい」「ギャルな衣装最高」「YURI（ユリ）のもふもふピンク帽子かわいい」などといったファンの声が続々と到着。

『CENTRAL』公式InstagramにはHANAのステージショットも計4点公開されている。

■HANA『CENTRAL』舞台裏ショット

■HANA『CENTRAL』ステージショット