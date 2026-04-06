6日13時現在の日経平均株価は前週末比632.71円（1.19％）高の5万3756.20円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1121、値下がりは385、変わらずは66と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を158.09円押し上げている。次いで東エレク <8035>が66.37円、ファストリ <9983>が49.08円、ＳＢＧ <9984>が44.25円、イビデン <4062>が32.11円と続く。



マイナス寄与度は5.53円の押し下げでソニーＧ <6758>がトップ。以下、ダイキン <6367>が3.35円、三菱商 <8058>が3.22円、スズキ <7269>が2.75円、三井不 <8801>が2.21円と続いている。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、海運、精密機器、銀行と続く。値下がり上位には鉱業、電気・ガス、陸運が並んでいる。



※13時0分5秒時点



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