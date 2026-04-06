俳優・八嶋智人さんと東高円寺「小満津」へ。元dancyu編集長・植野広生とうなぎの名店で絶品「うまき」を味わう

“町の名店の味を探求する”元dancyu編集長の植野広生が営む『植野食堂』。番組開始から6年目でリニューアル。



町の食堂や洋食店の厨房に入り、“ふつうで美味しい”レシピを教わるスタイルはそのままにしながら、今回から新たにゲストを迎え、食の魅力をより深く味わっていく。



初回ゲストは「食べ物の中でうなぎが一番好き」と話す、俳優・八嶋智人さん。リクエストは「うなぎ」と「おつまみ」が楽しめるお店だ。





文人たちに愛されたうなぎの名店

訪れたのは東高円寺にある、うなぎの名店「小満津」。職人技が光る逸品を堪能しながら、幼少期の思い出や食にまつわるエピソードや八嶋さんの俳優人生にも迫った。

2人がやってきたのは東高円寺駅。東京メトロ「東高円寺駅」から徒歩5分の場所にあるのが、八嶋さんが「もしかしたらここかも！？」と思っていた店だ。

テーブル席が2つだけの予約制で、店内は街の喧騒を忘れさせてくれるような落ち着いた雰囲気。焼き台で赤々と燃える炭に向き合うのが3代目店主の前田治雄さん、接客担は女将・恭子さんが務めている。

「小満津」は明治初期に京橋で創業。うなぎの名店として北大路魯山人や谷崎潤一郎など、多くの文人たちに愛されていたが、2代目店主が高齢となり閉店してしまう。

1980年、2代目の孫にあたる治雄さんが祖父の技術と味を受け継ぎ、再びのれんを掲げたのが東高円寺「小満津」だ。

40年以上継ぎ足すたれは、醤油とみりんをじっくり煮詰めている。ふんわりと蒸してから備長炭でじっくり焼き上げるうなぎは、時期によって味がいいものを日本全国から取り寄せている。

宝箱みたいな思い出のうなぎ弁当

うなぎ屋の醍醐味は、酒のさかなとしてちびちびやること。目当ての「うな重」を待っている間に出てきたのが、お通しの盛り合わせ。

トマトを2時間塩に漬け込んだ塩トマトや、ほうれん草のごまよごし、さっぱりとした味わいのもずくと生クラゲの酢の物、そしてほろ苦いうなぎの肝の佃煮。

植野さんからうなぎが好きになったきっかけを聞かれると、八嶋さんはうなぎは「幸せな気持ちになるから」と答えた。

「子どもの頃におばあちゃんがお土産でうなぎ弁当を買ってきてくれた日があって、家族全員ですごく盛り上がったんです。“宝箱を開ける”みたいに、みんなの目が輝いていて。それで僕は幸せな食べ物なんだなって思って。めちゃくちゃ美味しかったという思い出もあって、そこからお祝いの日にはうなぎを食べています」

だしと卵の甘みが旨味を引き立てる「うまき」

次に2人が食べたのはうなぎの串。植野さんは「肝臓」と「腎臓」、八嶋さんは珍しい「なかおち」を。

なかおちは骨の周りについた身の部分をそぎ、串に巻きつけたもの。1匹からほんのわずかしか取れず、ひと串で13匹のうなぎを使っているそうだ。

そんな珍しい「なかおち」を口にいれた瞬間、八嶋さんは「めちゃくちゃおいしい」と感激し、治雄さんに直接気持ちを伝えていた。

そして出てきたのが、人気メニュー「うまき」。うまきとはたれで焼いた蒲焼を、だしを溶いた卵焼きで包んだもの。だしと卵の甘みがうなぎの旨みを引き立てる。

まずは卵の部分を口に入れた八嶋さんは「う〜ん」とうなり、うなぎの部分を食べた瞬間、拍手が飛び出した。

植野さんも一口食べると「うなぎの美味しさと卵が対等に融合している。この厚みに意味がある」とうなずく。

人との出会いが俳優人生の道しるべ

奈良県で生まれ育った八嶋さんは、俳優を目指した原点は中学、高校の青春時代にあったと語る。

「とにかく思春期には“モテたい”、“キャーキャー言われたい”がありました。見てくれも良くないし運動も勉強もできなかったけど、人前に出てワーワーやっていると人気者になれる土地柄で。学校でも学園祭でお芝居をやらなくてはいけない学年があって、それでやり始めたら楽しくなっちゃって。ちょうどその頃にバンドや小劇場ブームが出てきたけど、関西には小劇場やる劇場がない。東京に出ないと話にならないと思って、高校2年生の春休みに東京を旅行して、地図を片手に劇場を片っ端から回って」

こうして東京へ出てくる決意した八嶋さんはその後、日本大学に合格し奈良から上京。劇団「カムカムミニキーナ」を旗揚げすることに。

植野さんから劇団員時代の下北沢の食の思い出について聞かれると、「萊亭（みんてい）とか良く食べに行きました、当時はチャーハンも赤くないです」と笑う。

下積み時代の苦労も「あまりないです」と話し、「売れてなかったと思うけど、半年で劇団旗揚げして、仲間もいて、楽しいは楽しかったです」と思い出を語った。

幼少期から明るい性格の八嶋さんは、「出会い運がいい」といい、それが俳優人生の道しるべになったと振り返る。

三谷幸喜さん主宰劇団「東京サンシャインボーイズ」、同劇団に1995年まで所属した脚本家・演出家の福島三郎さん、「HERO」の監督・鈴木雅之さんといった、数々の人との出会いを経て今があるという。

うま味や香りを最大限引き出す「万遍返し」

そんな話しをしながら出てきたのは、「うざく」。小満津の「うざく」は、蒸さずに直接焼く自焼きのうなぎを焼きたての温かいまま提供している。

適度な歯応えがきゅうりのシャキシャキした食感と相性抜群の一品だ。

そして最後は、「小満津」のうなぎが長年愛される理由がわかる「うな重」。うなぎのおいしさを最大限に引き出すための、匠の技が代々受け継がれてきた。

最初の工程、白入れに大きな特徴があるようで、背開きにして串に刺したうなぎを、皮目を下にして焼き台に敷き詰め、絶えず場所を入れ替えていく。中心の温度が高く、入れ替えしていかないと中心ばかり焼けてしまうからだそう。

焼き色がつき始める直前に裏返し、今度は身を下にして焼くことを繰り返し裏返しながら、余分な脂を落としていく。これは「万遍返し」と言われ、うなぎ本来のうま味や香りを最大限に引き出す技法だという。

時代とともに失われつつある焼き方で、「小満津」は江戸前の技術を今に継承する、数少ない店だ。そして、苦味のもとになる焦げ目は水で洗い落とす。

白入れしたうなぎはじっくり蒸して身を柔らかくし、40年以上継ぎ足したたれは、あっさりとした味わいながらコクと旨みが凝縮している。

八嶋さんは「う〜ん」とうなり笑顔を見せ、「おいしい、おいしい」と一言。「たれと脂のバランスがいい」と絶賛。植野さんも「うなぎの味が感じられます。いかに我々はたれの味でご飯を食べていたかがわかるし、たれが軽やかだから炭火の香ばしさがわかる」と名店の味を堪能した。