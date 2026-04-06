「黒は重たく見える」→“この色”で解決！【ZARA】40・50代が選びたい「グレージャケット」

厚手のアウターを手放して、そろそろ本格的に春服にシフト。秋冬に活躍していた「黒」のアイテムは、これからの季節にはちょっぴり重いかも？ そこでおすすめしたいのが“グレー”。重たい印象を回避しながら、シックな雰囲気はキープできそうです。今回は、ミドル世代になじむ「ジャケット」を【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。

マニッシュな雰囲気漂うボンバージャケット

【ZARA】「フラップ ボンバージャケット」\9,990（税込）

胸元の大きなポケットやハイネックデザインなど、マニッシュな雰囲気のジャケット。襟は立てても寝かせてもOKで、首元の印象を変えながら着回せます。プリーツヘムで立体感があり、ボディラインを拾いにくいのが嬉しいポイント。ジーンズと合わせた爽やかな春コーデや、ワンピースで甘辛ミックスに仕上げるのもおすすめ。

着まわし力◎ シンプルなノーカラージャケット

【ZARA】「ソフトボンバージャケット」\6,590（税込）

顔まわりがすっきりと見えるノーカラージャケット。スタイリングしやすいシンプルなデザインで、きれいめにもカジュアルにもマッチ。袖と裾のふんわりと丸みのあるシルエットが、女性らしい雰囲気を醸し出します。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M