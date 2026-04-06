高級旅館再構築ファンド始動！「合同会社NBI熱海インベストメント」

記事ポイント 熱海温泉の高級旅館「熱海さんが」を対象にした運用ファンド始動SBI証券グループの出資とNBIホールディングスの運用が連携客室増室を伴う改修でラグジュアリー旅館へ価値向上 熱海温泉の高級旅館「熱海さんが」を対象にした運用ファンド始動SBI証券グループの出資とNBIホールディングスの運用が連携客室増室を伴う改修でラグジュアリー旅館へ価値向上

NBIホールディングスが、静岡県熱海温泉の高級温泉旅館「熱海さんが」を対象にしたファンド「NBI熱海インベストメント」の運用を開始しています。

SBI証券グループの出資を受けながら、旅館の価値を高める改修と運用を進める点が特徴です。

「NBI熱海インベストメント」

ファンド名：合同会社NBI熱海インベストメント対象物件：静岡県熱海温泉の高級温泉旅館「熱海さんが」運用会社：NBIホールディングス出資：SBI証券グループ会社による匿名組合出資参画：昭和リースがファイナンシャルアドバイザーとして参加

本件は、宿泊施設のバリューアップ投資を通じて地方創生を進めるNBIホールディングスと、金融分野で広いネットワークを持つSBI証券が連携する取り組みです。

旅館そのものを保有して終わるのではなく、運用と改修を組み合わせて滞在価値を引き上げていく点に独自性があります。

熱海さんがの価値向上に向けた運用

本件ファンドの運用開始後は、客室増室を伴うリニューアル工事を実施します。

新たな価値を加えることで、デザイン性に優れたラグジュアリーグレードの温泉旅館として再構築していく計画です。

運用スキームの全体像からも、旅館の魅力向上と投資の仕組みを一体で進める方針が伝わります。

金融と宿泊運営の知見を掛け合わせることで、熱海の滞在価値をさらに磨いていく構成となっています。

投資対象となる旅館「熱海さんが」

投資対象となる「熱海さんが」は、熱海温泉の高級旅館としての魅力を備えた施設です。

館内や客室の上質な空間に、増室とリニューアルによる新たな価値が加わることで、より高品質な滞在体験につながります。

NBIホールディングスは旅館価値の向上と運用を同時に進める体制を整えています。

SBI証券グループの出資が加わることで、宿泊施設投資を支えるスキームの厚みが生まれています。

熱海さんがは改修を通じて、ラグジュアリー旅館としての魅力をさらに高めていく存在です。

NBI熱海インベストメントの紹介でした。

よくある質問

Q. このファンドはどの施設を対象にしていますか？

A. 静岡県熱海温泉の高級温泉旅館「熱海さんが」を対象にしています。

Q. このファンドの特徴は何ですか？

A. SBI証券グループ会社の匿名組合出資を受け、NBIホールディングスがアセットマネージャーとして運用し、客室増室を伴うリニューアル工事で旅館価値を高めていく点が特徴です。

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