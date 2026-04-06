楽天市場でも販売開始！「米粉100％ グルテンフリーのおむすびパン」

記事ポイント あいみパンが米粉100％グルテンフリーの「おむすびパン」を販売開始小麦粉不使用のもちもち食感と腹持ちの良さが魅力4種類から大幅拡充し楽天市場でも購入できる新ラインアップ あいみパンが米粉100％グルテンフリーの「おむすびパン」を販売開始小麦粉不使用のもちもち食感と腹持ちの良さが魅力4種類から大幅拡充し楽天市場でも購入できる新ラインアップ

あいみパンでは、米粉100％のグルテンフリー「おむすびパン」の販売が始まっています。

おむすびのような形に仕上げた見た目の楽しさに加え、もちもち食感と選べる豊富な種類が魅力です。

「米粉100％ グルテンフリーのおむすびパン」

商品名：米粉100％グルテンフリーのおむすびパン販売開始：販売中販売場所：あいみパン、楽天市場店小麦粉不使用の米粉100％グルテンフリー

あいみパンの新商品は、おむすびのような形が目を引く米粉パンです。

小麦粉を使わず、米粉100％で仕上げたグルテンフリーの商品となっています。

米粉パンは一般的な小麦のパンより水分量が多く、腹持ちの良さが特徴です。

もちもちとした食感で満足感があり、パンの新しい選択肢として楽しめます。

素材の自然な味を生かすため、イーストフードや保存料を使わずに丁寧に焼き上げている点も魅力です。

選べるラインアップ

これまで4種類ほどだった米粉パンは、気分や好みに合わせて選べるよう種類が大幅に増えています。

米粉めんたいチーズは300円（税込324円）、米粉豆腐ハンバーグは400円（税込432円）です。

米粉ツナマヨは264円（税込285円）、米粉野沢菜チーズは300円（税込324円）で販売されています。

米粉カスタードは264円（税込285円）、米粉生チョコと米粉さくらは300円（税込324円）で展開されています。

食事系からスイーツ系まで揃っており、おむすび型の見た目と中身の組み合わせを選ぶ楽しさがあります。

複数の種類が並ぶことで、米粉パンシリーズの広がりがよりわかりやすく伝わります。

もちもち食感と具材感

断面からは、米粉パンならではのやわらかな生地感と具材の存在感が伝わります。

中身までしっかり楽しめる仕上がりで、軽食としての満足感も高い商品です。

断面の見え方からも、見た目の面白さだけでなく食べ応えを重視した米粉パンであることがわかります。

手に取りやすい見た目と購入方法

手に持ったサイズ感からは、日常の食事や軽食に取り入れやすい商品であることが伝わります。

焼き上がりの表情にも個性があり、おむすびのような親しみやすさが感じられます。

店頭販売に加えて、楽天市場でも米粉パンの販売が始まっています。

遠方でも購入しやすくなり、あいみパンの米粉シリーズを選べる機会が広がっています。

米粉100％のグルテンフリー仕様で、パンの選択肢を広げる商品となっています。

もちもち食感と豊富な具材で、食事にも軽食にも取り入れやすいのが魅力です。

店頭と楽天市場の両方で購入できるため、手に取りやすさも高まっています。

あいみパン「米粉100％グルテンフリーのおむすびパン」の紹介でした。

よくある質問

Q. あいみパンの「おむすびパン」はどんな商品ですか？

A. あいみパンの「おむすびパン」は、米粉100％で作るグルテンフリーの米粉パンです。

Q. どこで購入できますか？

A. あいみパンの店頭に加え、楽天市場店でも購入できます。

Q. どんな種類がありますか？

A. 米粉めんたいチーズ、米粉豆腐ハンバーグ、米粉ツナマヨ、米粉野沢菜チーズ、米粉カスタード、米粉生チョコ、米粉さくらなどが展開されています。

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