500円クーポン100名抽選！「春の新生活LINEで応援キャンペーン」

記事ポイント やまだい「春の新生活LINEで応援キャンペーン」を2026年4月2日から5月10日まで開催公式LINE登録者から抽選で100名に税込1,000円以上で使える500円クーポンを進呈新生活シーズンの普段の買い物を後押しする全店実施の応援企画 やまだい「春の新生活LINEで応援キャンペーン」を2026年4月2日から5月10日まで開催公式LINE登録者から抽選で100名に税込1,000円以上で使える500円クーポンを進呈新生活シーズンの普段の買い物を後押しする全店実施の応援企画

ファミリーファッションやまだい全店で、「春の新生活LINEで応援キャンペーン」が開催されています。

新生活に必要な買い物を少しでもお得に楽しめるよう、LINE登録者向けにクーポンが当たる内容となっているのが特徴です。

「春の新生活LINEで応援キャンペーン」

開催期間：2026年4月2日〜5月10日実施店舗：ファミリーファッションやまだい全店賞品：500円クーポン当選人数：100名利用条件：税込1,000円以上の買い物で利用可能

今回のキャンペーンは、新生活シーズンに高まる地域の買い物ニーズに応える企画です。

物価上昇が続く中でも、いつもの買い物にうれしさを加えるきっかけとして展開されています。

やまだい公式LINEに登録すると、抽選で100名に500円クーポンが当たります。

クーポンは税込1,000円以上の買い物で使えるため、普段使いの衣料品や生活に役立つアイテムにも活用しやすい内容です。

LINE友だち追加による参加導線がわかりやすく整理されており、特典内容もひと目で把握しやすいビジュアルです。

全店で展開されるキャンペーンであることが伝わり、新生活の買い物先として利用しやすい点も魅力となっています。

クーポンの内容と利用条件が具体的に示されており、参加メリットをすぐ理解できる訴求素材です。

新生活に必要な日常の買い物をお得にしやすいキャンペーンです。

LINE登録だけで応募できるため、参加のハードルが低い点も魅力となっています。

全店で実施されるため、地域の暮らしに寄り添った使いやすさがあります。

やまだい「春の新生活LINEで応援キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. やまだい「春の新生活LINEで応援キャンペーン」はいつまで開催されていますか？

A. 2026年4月2日から5月10日まで開催されています。

Q. どんな特典が当たりますか？

A. 抽選で100名に、税込1,000円以上の買い物で使える500円クーポンが当たります。

Q. キャンペーンへの参加方法は何ですか？

A. やまだい公式LINEに登録すると参加できます。

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