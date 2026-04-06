DREAMS COME TRUE×WOWOWが12ヶ月連続特集 6〜11月ラインナップ決定
約9年ぶりのオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』をリリースしたDREAMS COME TRUEを、WOWOWが12ヶ月連続で特集する。
【写真】DREAMS COME TRUEのライブ＆トーク写真がたっぷり
吉田美和が世界屈指のミュージシャンたちと奏でたライブ『miwa yoshida concert tour beauty and harmony』の放送・配信を皮切りに、DREAMS COME TRUE2人の撮り下ろしインタビューを交えながらニューアルバムを掘り下げていくスペシャルプログラム、さらに、さまざまなスタイルで行なわれた過去の名ライヴの数々を取りそろえた豪華ラインナップとなる。
このたび6〜11月の放送・配信ラインナップが新たに公開された。DREAMS COME TRUEの音楽の世界にたっぷりと浸ることができる機会となる。
■『miwa yoshida concert tour beauty and harmony』
4月14日(火) 午後7：00
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
■『DREAMS COME TRUE「THE BLACK ◯ ALBUM」スペシャル』
4月14日(火) 午後8：30
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
■『DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2005 DIAMOND15』
5月6日(水・休) 午後8：00
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
■『DREAMS COME TRUE beauty and harmony LIVE in LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2022』
5月6日(水・休) 午後10：15
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
■『DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2006 THE LOVE ROCKS』
6月放送・配信予定
■『20th Anniversary DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2009 "ドリしてます？"』
7月放送・配信予定
■『WINTER FANTASIA 2010 〜 DCTgarden "THE LIVE!!!“』
8月放送・配信予定
■『25th Anniversary DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2014 - ATTACK25 -』
9月放送・配信予定
■『DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2017/2018 - THE DREAM QUEST -』
10月放送・配信予定
■『DREAMS COME TRUE ACOUSTIC風味LIVE 総仕上げの夕べ 2021/2022 〜仕上がりがよろしいようで〜』
11月放送・配信予定
【写真】DREAMS COME TRUEのライブ＆トーク写真がたっぷり
吉田美和が世界屈指のミュージシャンたちと奏でたライブ『miwa yoshida concert tour beauty and harmony』の放送・配信を皮切りに、DREAMS COME TRUE2人の撮り下ろしインタビューを交えながらニューアルバムを掘り下げていくスペシャルプログラム、さらに、さまざまなスタイルで行なわれた過去の名ライヴの数々を取りそろえた豪華ラインナップとなる。
■『miwa yoshida concert tour beauty and harmony』
4月14日(火) 午後7：00
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
■『DREAMS COME TRUE「THE BLACK ◯ ALBUM」スペシャル』
4月14日(火) 午後8：30
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
■『DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2005 DIAMOND15』
5月6日(水・休) 午後8：00
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
■『DREAMS COME TRUE beauty and harmony LIVE in LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2022』
5月6日(水・休) 午後10：15
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
■『DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2006 THE LOVE ROCKS』
6月放送・配信予定
■『20th Anniversary DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2009 "ドリしてます？"』
7月放送・配信予定
■『WINTER FANTASIA 2010 〜 DCTgarden "THE LIVE!!!“』
8月放送・配信予定
■『25th Anniversary DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2014 - ATTACK25 -』
9月放送・配信予定
■『DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2017/2018 - THE DREAM QUEST -』
10月放送・配信予定
■『DREAMS COME TRUE ACOUSTIC風味LIVE 総仕上げの夕べ 2021/2022 〜仕上がりがよろしいようで〜』
11月放送・配信予定