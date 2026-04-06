「池山監督のネガティブな顔は見ない」なぜヤクルトはスタートダッシュを切れたのか　開幕3カード連続勝ち越し、首位キープに球界OBの考察「若手が躍動している」

池山監督の明るい笑顔がチームを盛り立てる（C）産経新聞社

5点差をひっくり返した

ヤクルトが強い。

ヤクルトは4月5日の中日戦（神宮）に7−5の逆転勝ち。5点差をひっくり返し、首位をキープした。

【プロ野球解説】日本ハム3連勝『ホームランが22本の異常打線』DeNA『大城の場面で坂本でも…』阪神が連勝がストップ「広島守備固めになってない…」中日岡林離脱で花田が台頭 ︎ロッテは高部を使うべき？

5日のゲームでは0−5で迎えた7回に相手エースの高橋宏斗を捉え、2点を奪うと、2番手、変則左腕の斎藤綱記も攻めたて、長岡秀樹の右前適時打で5ー5の同点に追いつく。さらに相手3番手の勝野昌慶からドミンゴ・サンタナが決勝の勝ち越し2ランをマーク。一気呵成に7点を奪うビッグイニングを作った。

ヤクルトはこれで3カード連続勝ち越し、開幕から8試合が経過し、わずか1敗、貯金「6」と快進撃を続けている。ヤクルトのスタートダッシュには球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は4月5日に自身のYouTubeチャンネルに「【プロ野球解説】日本ハム3連勝『ホームランが22本の異常打線』DeNA『大城の場面で坂本でも…』阪神が連勝ストップ「広島守備固めになってない…」中日岡林離脱で花田が台頭！！ロッテは高部を使うべき？」と題した動画を更新。週末の3連戦の各球団の戦いぶりを振り返っている。

首位ヤクルトの勢いに関して「やっぱり凄いわ」と高木氏。

初戦こそ柳裕也の好投で星を落としたものの、4日の2戦目は伊藤琉偉の2号ソロ、サンタナの2号ソロ、増田珠の2号3ランと一発攻勢が光った。14安打11得点、三塁で先発した2年目内野手の田中陽翔も4打数3安打3打点と暴れまくった。

「非常に若手が躍動している、イキイキしている」と評した。