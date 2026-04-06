◆米大リーグ ナショナルズ６―８ドジャース（５日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）

ドジャースのロバーツ監督が５日（日本時間６日）、敵地・ナショナルズ戦で今季２度目の先発登板し、５回９０球を投げ、日米通じて自己ワーストの６失点だった佐々木朗希投手（２４）について言及した。「スコアだけを見る人もいるだろうけど、（４回の）あの打球がベースに当たらなければ、その回は終わっていたし、彼にとって違う内容の登板になっていたかもしれない。だから全体として見れば、いいピッチングだったと思う」と、内容を評価した。

佐々木は、１点リードの３回２死一塁で迎えたガルシアに逆転弾を被弾した。９７マイル（約１５６キロ）の高め直球を完璧に捉えられると、中堅右へ運ばれた。直前の攻撃で大谷翔平投手の先制ソロで援護をもらっていたが、すぐさま逆転を許し、マウンド上ではぼう然とした表情を浮かべた。

１点ビハインドの４回に一挙４点を失った。２死二塁からルイーズの一塁への打球がベースに直撃する不運なタイムリーを許すと、さらに２死一、二塁で迎えた１番ウッドには８５・３マイルの真ん中スプリットを完璧に捉えられ、豪快な左中間３ランを被弾した。

一方で５回は先頭のガルシアに対し、前の打席で本塁打を許したスプリットで空振り三振に斬って“リベンジ”に成功。続く４番ライルに対しては内角低めスライダーで、２者連続三振。ウィーマーは初球の直球で遊ゴロに打ち取り、初めて３者凡退に抑えた。５回に見せた佐々木の快投に対し、指揮官は「成長の兆しは見えた。最後のイニングが一番良かった。（４回までに６失点だったが）そこから立て直して５回まで投げ切ったのは重要だった。今は（自信を）取り戻そうとしているところだね。ただやはり少々の成功は必要。さきほども言ったが、スコアは気にしていない。投球全体の内容を見ている。取り返したい球は次で取り返せばいい。彼が１イニング多く投げてくれたことは、トロントでも勝利に繋がるよ」とねぎらった。