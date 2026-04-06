お笑いコンビ・ニューヨークが６日、東京・東急プラザ原宿「ハラカド」で行われた「あなたの知らないブラックニッカ展」のオープニングイベントに出席した。

屋外のポップアップ会場に登場した２人は開放的な雰囲気に「気持ちいい！」とご機嫌、嶋佐和也は心地よさのあまり何度も「うぉー！」と雄たけびを上げ笑わせた。

実際に新パッケージの缶ハイボールを手にした屋敷裕政は、鼻にかけたような声で「かわい〜」と一言。「シブくて大人のイメージだったけど雰囲気がポップになったので、若者にもおすすめしたい」とアピールした。

４月に入り、新生活の季節に始めたことを聞かれた屋敷は「後輩から『痩せて調子が良くなった』と聞いたので、先月からスクワットを始めた」と明かす一方、嶋佐は「株ですかね。今本当にマイナスでやばいので、今月プラマイゼロにまで戻ってくれると」と言い屋敷から「それは新しいことでもないし、前から（公の場で）言ってる」とあきれ半分でつっこんでいた。

「あなたの知らないブラックニッカ展」は、東急プラザ原宿「ハラカド」６・７階屋上テラスで１２日まで行われている。