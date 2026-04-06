５人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の菅田愛貴が、イメージ激変の最新ショットを公開した。 菅田は６日までに自身のインスタグラムを更新。「＠ｍｕｒｕａ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ ＠ｇｙｄａｊｐ ２つのブランドさんのお洋服を着させていただきました！」と記し、「ＫＡＮＳＡＩＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」で着用したクールな衣装でのオフショットをアップ。薄眉にダークなメイクでアイドルの菅田とは別人のようだ。

「大人っぽい、クールな雰囲気で新鮮でした！応援してくださった方ありがとうございました！」とつづった。

この投稿には、「かっこいい」「ほんと爆美女すぎる！」「今日もカッコ良すでした！」「クールなあきちゃんもかっこよくて大好き」「違うヘアメイクもこなせちゃうのがさすがあきちゃんだね」「こんなに脚出しても大丈夫なの？にしても脚長すぎる」「ギャップにやられる カッコよくて美しくてやっぱりあきちゃんは最強です」「ねえやばすぎる！！ほんとにかわいい」「また新しい面が見れた気がして嬉しい」「本当に同じあきちゃん？」などのコメントが寄せられた。