NBAレイカーズのルカ・ドンチッチ（27）が、5日（日本時間6日）に早期復帰を目指してヨーロッパで左ハムストリング肉離れの専門的な治療を受けることがわかった。米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。

レイカーズの“負の連鎖”が止まらない。2日（同3日）の敵地サンダー戦でドンチッチが左ハムストリングを肉離れ。重傷度はグレード2で全治3〜6週間と残りレギュラーシーズンは欠場。そしてプレーオフも1回戦欠場も濃厚となった。

リーブスも同じ試合中に左脇腹から背中を気にして一旦ロッカールームに。その後、コートに戻ってプレーを続けていた。「リバウンドを取りに戻った時に少し体を伸ばしすぎてしまい、何か違和感を感じていた」とリーブスは試合後に説明した。MRI検査で左腹斜筋の負傷の診断。重傷度はグレード2で全治4〜6週間で残りレギュラーシーズンは欠場。リーブスもプレーオフ1回戦欠場が濃厚となった。

ESPNによると、レイカーズの医師団と自身の医療チームとの協議の結果、左ハムストリングのグレード2の肉離れに対する専門的な治療をヨーロッパで受けて、早期復帰目指すことがわかったという。グレード2の肉離れは通常、回復に1ヶ月ほどかかる。レイカーズはドンチッチの復帰時期について、レギュラーシーズンの残り5試合を欠場すること以外、具体的な日程は示していない。NBAプレーオフの第1ラウンドは4月18日（同19日）に開幕する。