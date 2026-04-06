久保史緒里、あどけない幼少期ショット公開「小さい頃から可愛い」「尊すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/04/06】元乃木坂46の久保史緒里が4月5日、自身のInstagramを公開。幼少期の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】24歳元乃木坂46人気メンバー「小さい頃から可愛い」地元東北での幼少期ショット
久保は「仙台ターミナルビル スペシャルサポーターに就任させていただきました」とつづり、動画を投稿。「東北で過ごした日々、それが私の原点です」というナレーションとともに、ハンカチであそぶ姿や、かまくらの中で笑顔を見せる姿を公開した。
この投稿には「地元のお仕事おめでとうございます」「昔からそのまま」「小さい頃から可愛い」「あどけなさが尊すぎる」「東北にさらに笑顔が増えそう」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳元乃木坂46人気メンバー「小さい頃から可愛い」地元東北での幼少期ショット
◆久保史緒里、小さい頃の写真を公開
久保は「仙台ターミナルビル スペシャルサポーターに就任させていただきました」とつづり、動画を投稿。「東北で過ごした日々、それが私の原点です」というナレーションとともに、ハンカチであそぶ姿や、かまくらの中で笑顔を見せる姿を公開した。
◆久保史緒里の投稿に反響
この投稿には「地元のお仕事おめでとうございます」「昔からそのまま」「小さい頃から可愛い」「あどけなさが尊すぎる」「東北にさらに笑顔が増えそう」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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