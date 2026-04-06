【トイライズ ATコレクション11 エルドスピーネ テイタニア機Ver.】 10月下旬 発売予定 価格：8,800円

タカラトミーは、可動フィギュア「トイライズ ATコレクション11 エルドスピーネ テイタニア機Ver.」を10月下旬にタカラトミーモール限定で発売する。価格は8,800円。

本商品は、「装甲騎兵ボトムズ」に登場する人型兵器AT（アーマード トルーパー）を1/48スケールで再現する「トイライズ ATコレクション」の第11弾。OVA「装甲騎兵ボトムズ 孤影再び」で活躍したアレギュウム防衛用H級ATエルドスピーネのカスタム機「エルドスピーネ テイタニア機Ver.」が立体化されている。

劇中で登場した角ヘッドタイプのエルドスピーネを新規パーツで再現し、テイタニアが使用したカスタム機Ver.として登場する。キリコに渡された2丁のシュトゥルムゲーベル装備状態を再現できるように、シュトゥルムゲーベルは2丁付属。両手に持たせることができる。本体サイズは58×95×35mm（幅×高さ×奥行）。

本体のギミックとして、トイライズATコレクションの有するコックピットハッチの開閉、頭部カメラのターレット式による回転、ザイルスパイドの射出角度可動も設定通り再現。左腕のスピンラッドパーツの回転による劇中イメージも再現されているほか、右腕のアームパンチ機構の伸縮とナックルガードの展開により、本編に近いイメージでの表現が可能となっている。

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