【オールスター感謝祭】井上咲楽、赤坂ミニマラソン激走で「口の中に血の味が」 過酷な裏側告白「想像もつかない世界」
タレントの井上咲楽（26）が5日、自身のインスタグラムを更新。4日に放送したTBSの大型特番『オールスター感謝祭’26春』（後6：30）、恒例の名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」について、過酷なレースだと伝わる感想をつづった。
【写真】「口の中に血の味が広がる」オールスター感謝祭「赤坂ミニマラソン」を激走する井上咲楽 ※2枚目
井上は「赤坂5丁目ミニマラソン」について、「オールスター感謝祭はadidas Sakura Pack で走りました〜 坂がしんどくて、口の中に血の味が広がる中、目の前に見えた桜の木はとても綺麗でした。Adizero pro4で！」と、真剣な表情で走る姿や、着用したランニングシューズを紹介している。
ほかにも「最近の日常」として、プライベートショットを複数枚公開し、たこ焼きを1人で50個食べたことや、ホタルイカを使った手料理などを披露した。
コメント欄には「赤坂ミニマラソン!!お疲れ様でした」「ナイスラン!!!」「口の中に血の味が広がる感覚、意気地なしの私には想像もつかない世界です」「良い走りでした」「めちゃめちゃ素敵です」などと、無事にマラソンを終えた井上を労る声が寄せられている。
【写真】「口の中に血の味が広がる」オールスター感謝祭「赤坂ミニマラソン」を激走する井上咲楽 ※2枚目
井上は「赤坂5丁目ミニマラソン」について、「オールスター感謝祭はadidas Sakura Pack で走りました〜 坂がしんどくて、口の中に血の味が広がる中、目の前に見えた桜の木はとても綺麗でした。Adizero pro4で！」と、真剣な表情で走る姿や、着用したランニングシューズを紹介している。
コメント欄には「赤坂ミニマラソン!!お疲れ様でした」「ナイスラン!!!」「口の中に血の味が広がる感覚、意気地なしの私には想像もつかない世界です」「良い走りでした」「めちゃめちゃ素敵です」などと、無事にマラソンを終えた井上を労る声が寄せられている。