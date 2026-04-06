＜6日（月）の天気＞

日本付近は、高気圧の圏内で晴れているところが多くなっています。入学式に合わせるように、山形・長野・徳島・下関で桜が満開となりました。ただ、夜にかけて西から低気圧が北海道に近づき、東シナ海からも別の低気圧や前線が近づく見込みです。低気圧の接近に伴い南風が強まって、各地で気温が上がる見込みです。日差しのある日中は初夏の陽気になるでしょう。夕方ごろから次第に雲が多くなり、夜は北海道日本海側と九州南部で雨の降り出すところがありそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

名古屋は今年初めて夏日になる見込みです。

札幌 13℃（±0）

仙台 18℃（-5）

新潟 22℃（＋6）

東京 24℃（＋1）

名古屋 25℃（＋2）

大阪 24℃（＋1）

鳥取 24℃（＋3）

高知 23℃（±0）

福岡 23℃（＋3）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

7日（火）は朝から広く雨となり、九州南部や沖縄では大雨になるおそれがあります。入学式の方は新しいスーツやランドセルを濡らさないように気をつけてください。午後は天気が回復して、8日（水）にかけて晴れるでしょう。9日（木）〜10日（金）は次の低気圧が近づいて、再び広い範囲で雨が降りそうです。土日は雲が多いながらも日差しあり。九州南部は雨が降りやすいので、お出かけには傘があった方がよさそうです。

■北日本・東日本7日（火）は広く雨が降り、北海道は雨や風が強まる見込みです。最高気温は東京や名古屋で18℃で、前日と比べて6℃〜7℃も低くなりそうです。8日（水）は晴れて日差したっぷり。9日（木）も日中は晴れますが、次第に雲が多くなり、10日（金）は再び広く雨が降るでしょう。北日本では11日（土）にかけて荒れた天気になるおそれがあります。